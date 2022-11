Masters ATP : Novak Djokovic efficace, Andrey Rublev surprend Daniil Medvedev

C’était la 12e fois que Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas se jouaient, et Nole partait avec un vrai avantage avec neuf victoires dont huit de suite. Et la logique a été respectée, Novak Djokovic l'a emporté face à Stefanos Tsitsipas.

"Tous les joueurs le disent : chaque match est une finale dans ce tournoi, et pour être honnête, il n'y a pas de favori évident. Il faut être très bon dès le début. Et je l'ai été ce soir", a commenté le Serbe.

La place de numéro 1 convoitée

Outre le fait de compliquer la tâche du Grec, 3e mondial, qui devra désormais battre et Rublev et Medvedev pour atteindre les demi-finales, cette défaite prive Tsitsipas de toute chance de devenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi.

"Je pense au fond de moi être capable d'atteindre ce classement un jour. Mais je ne suis pas si pressé. Évidemment, ça aurait été mieux si c'était arrivé cette semaine", a-t-il commenté après sa défaite 6-4, 7-6 (7/4).

Pour prendre la place de Carlos Alcaraz, absent à Turin en raison d'une blessure abdominale, le Grec devait remporter le titre, son deuxième après 2019, sans perdre le moindre match. Seul Rafael Nadal (2e) peut désormais détrôner son compatriote et actuel N.1 cette année, encore faut-il qu'il se hisse en finale. Mais il a mal engagé son tournoi dimanche en concédant une défaite à Taylor Fritz.

Saisir les occasions

Effectivement, contrairement à lui, Djokovic est entré immédiatement dans le match et a saisi les occasions quand elles se sont présentées.

Avec cette victoire en deux sets, l'homme aux 21 titres du Grand Chelem prend la tête du groupe Vert devant Rublev (7e) qui a battu Medvedev (5e) en trois manches.

Puissant et maître de ses nerfs, Rublev a mis plus de deux heures et demie pour battre le vainqueur 2020 et finaliste l'an dernier 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (9/7) sur sa cinquième balle de match.