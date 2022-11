«J'assume plus mon style de jeu» : début de saison difficile et fin en apothéose, Caroline Garcia se confie

C'est un retour vers les sommets pour Caroline Garcia. En remportant le Masters de fin d'année aux États-Unis, la Française est revenue au quatrième rang mondial, une place qu'elle avait déjà occupée en 2018. Après moult blessures et une certaine perte de confiance, la Lyonnaise a commencé difficilement la saison 2022, avec un premier tour à l'Open d'Australie et un deuxième tour à Roland-Garros. "J'ai eu pas mal de pépins physiques ces dernières années, et là j'ai réussi à bien retrouver la forme, à avoir un niveau de douleur correct et de profiter de chaque instant", confie la championne au micro de Jacques Vendroux.

Un jeu agressif "assumé" et un encadrement réagencé

Caroline Garcia confirme qu'elle arrive désormais à jouer son jeu "très agressif, à l'assumer plus qu'avant et d'assumer ma mentalité et mon identité sur le court. Ça m'a permis de vraiment trouver quelque chose d'efficace et d'avoir un lâcher prise plus important". En témoigne sa montée en puissance cette année, avec un huitième de finale à Wimbledon suivi d'une victoire au Masters de Cincinnati (où elle était issue des qualifications) en août et d'une demi-finale à l'US Open.

Caroline Garcia a remporté le Masters aux États-Unis.

Crédits : Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La victorieuse du Masters de fin d'année - une première pour une Française depuis Amélie Mauresmo en 2005 - explique qu'elle a aussi réagencé son équipe, avec son coach Bertrand Perret qui l'a accompagnée toute la saison - jusqu'au Masters - et son père qui l'a suivie "plus à distance". "Je pense que c'était un bon mix de tout, de l'expérience avec mon père qui me suit depuis toute petite et de l'énergie fraîche des personnes qui apportent de nouvelles choses", assure-t-elle dans l'émission Europe 1 Sport.

"Je ne suis pas sûre d'avoir encore totalement réalisé"

Grâce à cet amalgame, la Française a pu surfer sur une vague de confiance pour finalement remporter le plus grand titre de sa carrière à Fort Worth, au Texas. "Cette année, j'ai énormément appris sur moi-même, sur mon attitude, sur le court. J'ai grandi dans le sens où j'assume plus mon style de jeu. Cette attitude calme, droite, positive m'a permis de me sortir de pas mal de situations et de matches compliqués cette année. J'ai essayé de l'avoir pour ce Masters, et je pense que ça m'a apporté et permis de gagner", ajoute la joueuse de tennis qui souligne qu'elle n'est pas sûre d'avoir "encore totalement réalisé" cet exploit.

"L'enchaînement a été hyper rapide, je me suis retrouvée avec l'équipe de France pour le dernier match de la Billie Jean King Cup (l'ex Fed Cup, NDLR) et depuis, c'est assez le rush. Petit à petit, je réalise l'ampleur et le nombre de personnes qui ont suivi", raconte la Lyonnaise, qui estimait déjà avoir réussi sa saison en parvenant à se qualifier au Masters WTA, un tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses de l'année.

Gagner cette compétition de fin de saison était "un rêve et un objectif", affirme Caroline Garcia, qui a également apporté le point décisif à la France ce week-end contre les Pays-Bas. "On connait tous l'objectif du Grand Chelem, de la place de numéro 1 mondial, mais le Masters, c'est pour moi le plus gros titre de ma carrière et c'est un titre qui représente énormément dans le tennis", remarque la championne. "C'est vraiment un bel objectif de rempli sur la saison et je suis vraiment hyper fière d'avoir pu aller chercher le titre", appuie Caroline Garcia qui, forte de cette grande victoire et de sa quatrième place acquise, peut relever ses ambitions pour la saison 2023.