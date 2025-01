Semi-marathon Paris 2025 : dates, prix, parcours, ce qu’il faut savoir

Le Semi-Marathon de Paris est un événement majeur pour les coureurs de fond, réunissant chaque année des milliers de participants. Si vous êtes un passionné de course à pied et que vous souhaitez participer à cette édition, voici toutes les informations importantes à connaître pour vous inscrire, préparer votre course et profiter au maximum de cette expérience unique.

Quand est le prochain semi-marathon de Paris ?

Le Semi-Marathon de Paris 2025 aura lieu le dimanche 9 mars 2025. C'est l'un des événements les plus attendus de l'année pour les coureurs amateurs et professionnels. Cette course de 21,1 kilomètres se déroulera dans les rues emblématiques de Paris, permettant aux participants de découvrir les sites les plus célèbres de la capitale, tout en défiant leurs limites physiques.

Le parcours du Semi-Marathon de Paris est réputé pour sa beauté et son aspect relativement plat, ce qui le rend idéal pour ceux qui souhaitent réaliser leur meilleur temps. De plus, cette course est l'occasion de vivre l'excitation de courir au cœur de Paris, avec un public nombreux et une ambiance festive.

Quand s'inscrire pour le semi-marathon de Paris 2025 ?

Les inscriptions pour le Semi-Marathon de Paris 2025 sont ouvertes depuis plusieurs mois. Sur la page d'inscription officielle, il est indiqué que les participants peuvent s'enregistrer à partir de septembre 2024. Les inscriptions sont généralement ouvertes jusqu'à février 2025, ou jusqu'à ce que le quota de participants soit atteint, ce qui peut se produire rapidement étant donné la popularité de l'événement.

Il est conseillé de s'inscrire dès que possible pour garantir sa place, car les dossards peuvent partir vite. Les coureurs doivent se rendre sur la plateforme d'inscription officielle pour réserver leur place et fournir les informations nécessaires à leur participation, comme la catégorie de course et le temps de qualification si applicable.

Comment trouver un dossard pour le semi de Paris ?

Malheureusement, le Semi de Paris est complet pour l’édition 2025, en solo ou en duo. Toutefois, il est encore possible de trouver quelques dossards par d’autres moyens :

Le dossard associatif : vous devrez verser des frais d’engagement de 45€ et vous engager à collecter au moins 210€ ;

Le dossard tour opérateur : vous pouvez obtenir une place en optant pour un voyage tout organisé avec certaines agences de voyage. Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.

Il est possible de se préinscrire dès maintenant pour le Semi-marathon de Paris 2026. Une fois la préinscription passée, les modalités restent les mêmes que les années précédentes :

Inscription en ligne : Le moyen le plus direct et pratique pour s'inscrire est de passer par le site officiel de l’événement. Vous devrez créer un compte sur la plateforme d'inscription, puis remplir vos informations personnelles et médicales avant de valider votre inscription.

Sélection du parcours et de la catégorie : Lors de l’inscription, vous devrez choisir votre parcours (semi-marathon de 21,1 km) et renseigner votre temps de référence (si vous en avez un) pour participer à la catégorie appropriée. Il est important de vérifier les exigences de qualification en fonction de votre temps ou de votre expérience de course.

Dossard solidaire : Si vous ne pouvez pas participer en raison de contraintes personnelles, il est possible de trouver un dossard via la plateforme des dossards solidaires. Cette option permet de transférer un dossard à un autre coureur.

Partenariats et invitations : Enfin, il est aussi possible d’obtenir un dossard via des partenaires, des sponsors ou en participant à des concours organisés par des entreprises ou des médias associés à l'événement.

Quel est le prix du semi-marathon de Paris ?

Le prix de l'inscription pour le Semi-Marathon de Paris 2025 varie en fonction des dates d’inscription. Sur la base des éditions précédentes, voici une estimation des tarifs :

Tarif normal : Environ 50 € à 60 € pour un dossard individuel, lorsque vous vous inscrivez tôt dans la période d'inscription.

Tarif à partir de décembre 2024 : Les tarifs peuvent augmenter à partir de cette période, avec des frais allant de 60 € à 70 € selon la demande.

Tarif solidaire : Si vous souhaitez soutenir une cause sociale ou humanitaire tout en participant à l’événement, vous pouvez choisir un tarif solidaire, généralement plus élevé que le tarif standard. Les bénéfices vont directement à l’association partenaire du semi-marathon.

Le prix d’inscription inclut un kit de course, composé d'un t-shirt technique, d’un dossard personnalisé, ainsi que d’autres équipements et services offerts lors de l’événement. Il est important de s'inscrire à temps pour profiter des tarifs les plus avantageux.