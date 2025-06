Ligue des nations 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale entre le Portugal et l'Espagne ?

Un duel 100% ibérique. Après une demi-finale au scénario spectaculaire face à l'équipe de France, l'Espagne a rejoint le Portugal en finale de la Ligue des nations 2025, tournoi que les deux sélections nationales ont déjà remporté depuis sa création. Une confrontation de style, mais aussi entre la légende Cristiano Ronaldo et la pépite qui explose aux yeux du monde, Lamine Yamal.

La quatrième édition de la Ligue des nations connaît désormais l'affiche de sa finale. Le Portugal, vainqueur de la première édition en 2019, et l'Espagne, tenante du titre, s'affronteront pour devenir la première sélection à soulever pour la deuxième fois ce titre. Un match qui promet d'être de qualité lorsque l'on voit les joueurs sélectionnés.

Un Portugal emmené par Ronaldo et des jeunes talents

Le Portugal a atteint la finale après avoir éliminé l'Allemagne en demi-finale ce mercredi, après s'en être remis au talent du jeune Francisco Conceição et de l'expérience de renard des surfaces de Cristiano Ronaldo. Première victoire portugaise contre l'Allemagne depuis l'Euro 2000. À 40 ans, le quintuple Ballon d'Or continue d'écrire sa légende avec le Portugal en inscrivant son 137e but en sélection et en accédant à une quatrième finale avec le Portugal.

Face à l'Espagne, Roberto Martinez pourra donc compter sur des joueurs d'expériences, le capitaine Cristiano Ronaldo, mais aussi sur Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou encore Rúben Dias. Mais aussi sur un vivier de jeunes talents qui souhaite s'installer dans cette sélection comme João Neves, Vitinha ou le crack de Porto, Rodrigo Mora.

Une alliance entre l'expérience et la jeunesse qui sera sans doute une des clés pour le Portugal face à l'Espagne. Des affiches qui accouchent souvent de matchs nuls, comme le spectaculaire 3-3 en phase de groupe de la Coupe du monde 2018 où "CR7" avait inscrit un triplé. Les deux pays se sont déjà rencontrés en Ligue des nations. C'était en 2022, les deux équipes avaient fait match nul à l'aller, avant de s'imposer au retour.

Yamal, le joyau de la Roja

Des résultats qui peuvent donner une confiance supplémentaire à l'équipe de Luis de la Fuente. L'Espagne sort d'un match au scénario fou face à l'équipe de France. Elle qui menait 5-1 à la 67e minute, la Roja s'est arrêtée de jouer et à laisser la France revenir à 5-4.

L'Espagne, championne d'Europe en titre et tenante du titre en Ligue des nations, semble connaître une nouvelle génération dorée grâce à des jeunes talents qui explosent dans leur club et championnat respectif comme Nico Williams, joueur de l'Athletic Bilbao, Pedri, Gavi et surtout Lamine Yamal du FC Barcelone. Ce dernier a fait très mal à l'équipe de France, en marquant à deux reprises, et est un des favoris pour le prochain Ballon d'Or.

Face au Portugal, il sera essentiel que la Roja poursuive sur sa lancée d'un point de vue offensif, et de maintenir une solidarité défensive tout le long du match pour empêcher que le scénario qui s'est produit face aux hommes de Didier Deschamps se reproduise face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

Une nouvelle finale à l'Allianz Arena de Munich

Cette finale de la Ligue des nations se disputera à l'Allianz Arena de Munich, qui avait accueilli la semaine dernière la finale de la Ligue des champions. Le coup d'envoi sera donné aux alentours de 21 heures, ce dimanche 8 juin. Une rencontre qui sera dirigée par l'arbitre suisse, Sandro Schärer. Ce match sera à suivre en direct sur TF1.