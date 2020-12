Ligue des champions : "le PSG est un peu moins dominateur", estime Arsène Wenger

INTERVIEW

Un dernier effort pour le PSG. Les Parisiens, en ballottage favorable en Ligue des champions, n’ont besoin que d’une victoire ou d’un nul mardi soir contre l’Istanbul Basaksehir pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Arsène Wenger, l’ancien coach iconique d’Arsenal, a jugé les performances récentes du club parisien, mardi matin sur Europe 1. "Le PSG a un peu moins de potentiel parce qu'il avait, pendant des années, un milieu de terrain absolument flamboyant, qui est aujourd'hui un peu moins créatif", a analysé l’Alsacien, qui avait déjà livré ce constat en août dernier sur notre antenne.

"Je les vois un peu moins dominateurs, ça se reflète un peu au classement du championnat de France. Ils sont titillés", a poursuivi Arsène Wenger, alors que le PSG est en tête de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur Lille et Lyon après 13 journées. "Mais ils ont toujours des joueurs exceptionnels qui peuvent faire la différence dans les moments clés. On l'a encore vu à Manchester United l'autre jour", a nuancé l’ancien coach des Gunners, en référence à la victoire parisienne la semaine dernière à Manchester (3-1).

Messi au PSG ? "Une question d’équilibre"

Ces derniers jours, plusieurs médias se sont fait l’écho d’un intérêt du PSG pour signer Lionel Messi, en fin de contrat l’été prochain avec le Barça. Neymar pousserait en ce sens, afin de retrouver son ancien coéquipier chez les Blaugranas. Mais Arsène Wenger reste dubitatif sur la faisabilité de cette opération, qui pourrait coûter une fortune en salaire au PSG.

"Lionel Messi est l'un des deux meilleurs joueurs au monde. Ceux qui vont remplacer Cristiano Ronaldo et Messi sont déjà au PSG (Neymar et Mbappé). Après, c'est une question d'équilibre dans un club, un équilibre sur un plan technique et aussi sur un plan financier. Est-ce que vous pouvez garder l'équilibre au PSG en faisant venir des joueurs comme Messi ? Je ne suis pas sûr", a estimé Arsène Wenger.