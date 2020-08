Arsène Wenger : "Je trouve le PSG un peu moins fort qu’il y a 3-4 ans"

INTERVIEW

Après trois échec successifs en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG va enfin disputer les quarts de finale le 12 août prochain contre l'Atalanta Bergame. Arsène Wenger, invité dimanche matin sur Europe 1, a livré son analyse sur les forces et les faiblesses du club de la capitale. "La politique de stars est nécessaire, avec Neymar et Mbappé, donc ils ont la chance d'avoir un potentiel extraordinaire", loue l'ancien entraîneur d'Arsenal, avant de se montrer un peu plus réservé sur le niveau actuel de l'effectif parisien.

"Après honnêtement, je les trouve un tout petit peu moins fort qu'il y a 3-4 ans. Dans la structure d'ensemble, ils étaient peut-être un peu plus complet il y a 3-4 ans, à tous les postes. La concurrence (au sein de l’équipe) était plus forte aussi", juge Arsène Wenger, au micro de Charles Villeneuve. Le PSG partira tout de même favori de son quart de finale face à l'Atalanta, avec l'objectif de se qualifier pour la première fois pour les demi-finales de la Ligue des champions depuis le rachat du club par les Qataris en 2011.

"Manchester City et le PSG sont les deux favoris sur leur potentiel"

A quelques jours de ce quart de finale crucial, Arsène Wenger a tout de même placé les Parisiens parmi les meilleures équipes d'Europe. "Je pense qu'il y a une chute globale du niveau européen de très, très, très haut niveau et qu'ils sont quand même encore parmi les deux, trois meilleurs en Europe", concède l'Alsacien. "Pour moi, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les deux favoris (de la Ligue des champions) sur leur potentiel", va même jusqu'à estimer Arsène Wenger.

Mais il a tout de même mis en garde les Parisiens pour la suite de la compétition. "Après, quand vous jouez sur un match contre l'Atlético Madrid (potentiel adversaire du PSG en demi-finales) ou contre l’Atalanta Bergame, tout peut arriver".