EN DIRECT - Ligue des champions : Neymar donne déjà l'avantage au PSG !

EN DIRECT

Il est loin le temps où le premier tour de Ligue des champions n’était qu’une formalité pour le PSG. Cette année, les Parisiens vont devoir batailler pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils n’auront pas le droit à l’erreur mercredi soir sur la pelouse de Manchester United, lors de la cinquième journée de la phase de poules. Battus à l’aller au Parc des Princes (2-1), les partenaires de Neymar et de Kylian Mbappé voudront prendre leur revanche pour s’éviter une crise avant le dernier match de groupe. Suivez ce choc en direct avec nous.

Manchester United – PSG : 0 - 1

But : Neymar (6e)

Le point à la 20e minute : les Parisiens continuent de dominer. Sur un centre de Florenzi de la droite, Neymar est à quelques centimètres de reprendre victorieusement dans la surface (14e). Neymar, décidément très actif ce soir, contrôle ensuite, dos au but, et place un retourné bien capté par De Gea (17e).

Le point à la 10e minute : le PSG devant et bien dans son match. Suite à un mauvais renvoi de la défense mancunienne, Florenzi, à l'entrée de la surface, place une frappe tendue que De Gea sort d'une belle parade (9e). Nouvelle grosse occasion pour les Parisiens, qui ont mis le pied sur le ballon et ont largement la possession. Manchester United est pour le moment étouffé et n'arrive pas à se créer d'occasion ni à sortir de sa moitié de terrain. Excellent début de rencontre du PSG.

Le point à la 6e minute : LE BUUUUUUUUUUUUUUT DE NEYMAR ! Le PSG prend l'avantage dès le début du match. Kylian Mbappé fait un double une-deux avec Neymar et enchaîne avec une frappe. Le tir du Français à l'entrée de la surface est contré et revient sur la star brésilienne. Neymar, à droite dans la surface, reprend instantanément de volée et trompe De Gea. Les Parisiens sont récompensés de leur bonne entame de match. Manchester United 0 - 1 PSG

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre Manchester et le PSG !

Le point sur l'autre match : Leipzig met la pression sur le PSG ! Le RB Leipzig s'est imposé sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir dans le temps additionnel d'un match totalement dingue (4-3). Avec cette victoire, les Allemands comptent 9 points, à égalité avec Manchester et trois unités devant le PSG. Autant dire que les Parisiens n'ont pas le droit de perdre ce soir. Même un match nul serait une bien mauvaise opération.

Le point sur les compositions : Di Maria sur le banc côté PSG, Cavani titulaire à Manchester. Surprise à Paris : Angel Di Maria est sur le banc, au détriment d'une attaque Mbappé-Kean-Neymar. Verratti est titulaire, avec Danilo et Paredes au milieu de terrain. Edinson Cavani est lui aligné d'entrée pour United, tout comme Martial en attaque. Pogba est en revanche remplaçant.

Composition des équipes : Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (cap), Telles - Fred, McTominay - Martial, Fernandes, Rashford - Cavani Paris SG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti, Danilo - Neymar, Kean, Mbappé

Le point Red Devils : Manchester va mieux, Cavani aussi. En crise en début de saison, Manchester United s’est remis à l’endroit ces dernières semaines. Les Red Devils restent sur trois victoires consécutives en Premier League et sont remontés à la 9e place. Dimanche, ils ont gagné à Southampton (3-2) grâce à un doublé d’Edinson Cavani (et une passe décisive), après être entré en jeu à la pause. L’Uruguayen, arrivé libre cet été après la fin de son contrat avec le PSG, devrait logiquement être titulaire contre son ancienne équipe. Et s’il marquait ce soir, ce serait un sacré signe du destin…

Le point PSG : une équipe en difficulté. Le PSG va en tout cas devoir nettement hausser le ton par rapport à ses dernières prestations. Les Parisiens ont concédé un triste nul contre Bordeaux (2-2), samedi dernier en Ligue 1, symbolisant leurs difficultés du mois de novembre. Le dernier match de C1 gagné contre Leipzig (1-0) n’avait pas été beaucoup plus rassurant, avec une prestation collective d’une rare pauvreté. Une défaite ce soir relancerait assurément le débat autour de l’entraîneur Thomas Tuchel.

Le point comptable : le PSG n’a pas le droit à l’erreur (mais peut même se qualifier). Avec deux victoires et deux défaites en quatre matches, le PSG est loin de ses standards en phase de poules. Les Parisiens, avec 6 pts, sont à égalité avec Leipzig mais devancent les Allemands au goal average particulier. La donne est simple : si les champions de France remportent leurs deux derniers matches, ce soir puis la semaine prochaine contre l’Istanbul Basaksehir, ils seront qualifiés. En revanche, une défaite ou un nul à Manchester pourrait grandement compromettre leur qualification.

Les Parisiens guetteront avec attention le score de l’autre rencontre du groupe, entre Basaksehir et Leipzig, qui se joue à 18h55. Si les Allemands perdent ou font nul, le PSG pourrait même se qualifier dès ce soir à condition de battre United par deux buts d’écart. Un peu compliqué à suivre, on vous l’accorde...