Ligue des champions : pas de miracle pour Brest à Barcelone, le PSG s'enfonce à Munich

Le Paris Saint-Germain et Brest ont été battus, respectivement, par le Bayern Munich et par Barcelone lors de la 5e journée de Ligue des champions ce mardi. La qualification se complique encore d'avantage pour le PSG, une nouvelle fois battu 1-0 par le Bayern Munich et qui reste scotché à la 26e place du classement de la phase de Ligue de C1, virtuellement éliminé.

Victoire obligatoire contre Salzbourg si le PSG veut se qualifier

Paris peut encore espérer obtenir une place de barragiste et même rêver d'une qualification directe, mais il devra régler les problèmes qu'il rencontre depuis le début de saison en Ligue des champions : un manque criant d'efficacité devant le but et les erreurs grossières de ses deux gardiens Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Dans une semaine, les champions de France auront l'obligation de s'imposer à Salzbourg avant de recevoir Manchester City en janvier.

Second club engagé mardi, Brest a également perdu 3-0 à Barcelone, mais la défaite des Bretons est bien moins amère que celle de Paris. Parce que Brest, l'un des Petits Poucets de la compétition, n'a pas démérité face au FC Barcelone, ses cinq Ligues des champions et son attaquant polonais, Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, désormais 3e joueur de l'histoire à avoir inscrit 100 buts en C1 après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Et que le Stade Brestois (9e) conserve néanmoins toutes ses chances de figurer parmi les barragistes pour les 8es de finale, un exploit pour sa première participation à la reine des compétitions de clubs.