Avec désormais trois victoires et un nul, Brest continue de déjouer les pronostics en Ligue des champions. À l'instar de l'AS Monaco, vainqueur cette semaine à Bologne (0-1), les Bretons, toujours invaincus, sont quasiment assurés de se qualifier au moins pour les barrages de la compétition reine qu'ils disputent pourtant pour la première fois. Mercredi soir, c'est en République Tchèque que les irrésistibles bretons ont fait trembler les filets. Un succès 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague (but de Fernandes à la 37e et but contre son camp de Kairinen à la 80e) qui leur permet de se hisser à la 4e place du classement.

Les joueurs d'Éric Roy devancent ainsi Manchester City, le Real Madrid ou encore l'AC Milan, aux budgets bien plus importants. En somme, David fait la leçon à Goliath. Pour en arriver là, les Finistériens ont d'abord battu les Autrichiens du Sturm Graz en ouverture (2-1) avant de réaliser un carton sur la pelouse du RB Salzburg (0-4) et de tenir tête au Bayer Leverkusen (1-1), champion d'Allemagne en titre. "On prend beaucoup de plaisir, on essaie de montrer qu'à Brest, on sait aussi jouer au foot. On est très heureux, on prend les trois points, ce n'est que du bonheur", confiait mercredi soir l'attaquant Ludovic Ajorque au micro de Canal +.

Le Barça, prochain grand défi des Brestois

Mais quelle est donc la potion magique de cette équipe bretonne dénuée de stars ? Pour Alain Giresse, consultant football d'Europe 1, tout réside dans l'esprit de sacrifice qui anime les joueurs d'Eric Roy. "Eric manage parfaitement cette équipe et réalise quelque chose que personne n’attendait. Pour quelqu’un qui avait pris du recul avec le football, c’est une belle récompense pour lui. On va continuer à suivre avec plaisir cette équipe de Brest dans cette compétition".

>> LIRE AUSSI - Ligue des champions : découvrez le calendrier des quatre clubs français pour la première phase de la compétition

Le prochain déplacement des Brestois en Ligue des champions s'annonce aussi grandiose que difficile. Le 26 novembre prochain, les Bretons iront en Catalogne défier le FC Barcelone et ses cinq titres dans la compétition. Une équipe en grande forme, leader du championnat espagnol grâce, entre autres, à une victoire éclatante (0-4) sur la pelouse du Real Madrid de Kylian Mbappé.