Après sa défaite contre l'Atletico de Madrid, le Paris Saint-Germain doit absolument s'imposer en Bavière pour se relancer. Un défi colossal tant Paris parait friable sur la scène européenne. Le leader de la Ligue 1 n'a gagné qu'un seul match cette saison en Ligue des champions, face à la modeste équipe espagnole de Gérone. Mais le milieu de terrain parisien Vitinha affichait malgré tout sa confiance en conférence de presse à l'Allianz Arena, avant ce choc franco-allemand : "Ce n'est pas décisif, parce qu'on n'est pas éliminés si on perd, mais on veut gagner tous les matchs. Jouer la Ligue des champions, c'est un rêve d'enfant donc la motivation est extrêmement haute".

"On peut avoir des craintes, compte tenu des dernières prestations du PSG"

Le Paris Saint-Germain récupère son attaquant portugais Gonçalo Ramos, blessé à la cheville en début de saison, et le défenseur Presnel Kimpembe absent de très longue date. Des renforts qui ne seront pas de trop pour affronter la redoutable armada bavaroise, confirmait dans le Studio des Légendes de Jacques Vendroux l'ancien international français et consultant football pour Europe 1, Alain Giresse : "On entre dans le très sérieux pour le Paris Saint-Germain et le problème, c'est qu'ils ont besoin de points et aller en chercher au Bayern, on peut avoir des craintes, compte tenu des dernières prestations en Ligue des champions qui ne correspondaient pas au niveau de cette compétition".

Un "gros match" selon Harry Kane, prolifique attaquant du Bayern Munich

Le Bayern Munich, six Ligues des champions au compteur, en tête de son championnat domestique, sera largement favori de la rencontre. Le club bavarois qui n'a pas encaissé de but lors de ses six derniers matchs et en a inscrit 17, est emmené par son attaquant vedette, l'Anglais Harry Kane qui vient de réussir un triplé le week-end dernier. Munich, 17e au classement de la compétition européenne, espère s'offrir le PSG comme lors de la finale de la Ligue des champions en 2020.

"On n'est pas habitué à être aussi bas au classement. On connaît la situation dans laquelle on est. Si l'on veut finir dans le Top 8, on doit quasiment gagner tous nos matches, et c'est aussi le cas du Paris Saint-Germain. Ça va être un gros match demain soir", a expliqué Harry Kane, en conférence de presse. Mais le Bayern a subi récemment la loi du FC Barcelone, balayé 4 buts à 1. Paris, avec Dembélé et Barcola, espère s'imposer comme il y a trois ans, date de sa dernière victoire en Bavière.