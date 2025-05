Débordements après PSG-Arsenal : «La réponse pénale doit être à la hauteur», affirme Philippe Tabarot

Le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Romain Desarbres, il est revenu sur les échauffourées qui ont lieu dans la capitale parisienne après la victoire du PSG face à Arsenal.

Les scènes de liesse célébrant la victoire du PSG sur Arsenal ont été émaillées de plusieurs incidents, aux alentours des Champs-Élysées, mais aussi du Parc des Princes, où s'étaient massés mercredi soir quelques milliers de supporters sans billets.

Au moins 45 personnes ont été interpellées après des incidents dans la nuit de mercredi à jeudi lors de ces célébrations de la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions. Trois personnes ont été blessées, dont un mineur grièvement, a rapporté la préfecture de police de Paris.

"C'est totalement inacceptable"

"C'est une honte et je pense que la réponse policière est la bonne. La réponse pénale doit être à la hauteur également de ces événements. C'est totalement inacceptable", a déclaré le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot au micro de Romain Desarbres.

"Il y a des milliers, pour pas dire des millions de personnes qui étaient heureux de cette victoire et de cette qualification du Paris Saint-Germain. Et des événements comme cela viennent noircir le tableau”, a ajouté le ministre. “J'attends vraiment de la justice qu'elle assume, dans le cadre du maillon et de la chaîne répressive, ses responsabilités par rapport à de tels comportements", a conclu Philippe Tabarot.