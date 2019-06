Ligue des champions : "On a manqué un peu de tranchant, d'agressivité" reconnaît Lloris

Liverpool a remporté la 6e Ligue des champions de son histoire face à Tottenham 2-0 au Wanda Metropolitano. Le capitaine des Spurs, Hugo Lloris, a réagi à l'issue de la rencontre et a notamment reconnu les manques de son équipe face aux Reds.

"On a essayé de faire ce que l'on a l'habitude de faire, de produire notre jeu, mais on a été un peu trop timides dans les trente derniers mètres. On a manqué un peu de tranchant, d'agressivité", a reconnu le gardien international français. Menés dès la 2e minute de jeu après un penalty transformé par Mohamed Salah à la suite d'une main de Moussa Sissoko, les Spurs n'ont pas cadré la moindre frappe en première période.

"Si l'arbitre a pris cette décision, c'est que c'était la bonne"

Au sujet du penalty accordé par l'arbitre Damir Skomina justement, Hugo Lloris s'est montré philosophe. "L'arbitre prend la décision très vite. Je ne sais pas, il faut revoir les images. Si l'arbitre a pris cette décision, c'est que c'était la bonne", a déclaré le champion du monde.

Auteur d'une belle claquette sur une frappe de Robertson (40e) puis sollicité en fin de rencontre, Hugo Lloris s'est incliné une deuxième fois sur une frappe de Divock Origi (87e). Dans les dernières minutes de la rencontre, "on a tenté le tout pour le tout, mais on n'a pas forcément créé de grandes occasions pour marquer", a admis le portier des Spurs.

Onze mois après avoir soulevé la Coupe du monde, Hugo Lloris n'a pu réaliser le doublé. Il rejoindra l'équipe de France dans les prochains jours pour disputer deux matches de qualification pour l'Euro 2020, face à la Turquie puis en Andorre.