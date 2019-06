VIDÉO - Liverpool-Tottenham : la main de Sissoko qui amène au premier but

VIDÉO

Tout est parti très vite au Wanda Metropolitano entre Liverpool et Tottenham, samedi soir en finale de la Ligue des champions ! Quelques secondes seulement après le coup d'envoi, le milieu de terrain de Tottenham, le Français Moussa Sissoko, s'est rendu coupable d'une faute de main dans la surface de réparation des Spurs.

Une décision assez sévère

L'arbitre slovène de la rencontre, Damir Skomina, n'a pas hésité une seconde et a désigné le point de penalty, même si cette décision peut paraître sévère. Et c'est l’Égyptien Mohamed Salah qui s'est présenté face à Hugo Lloris et qui l'a transformé après 1 minute et 48 secondes de jeu seulement.*

Il s'agit deuxième but le plus rapide en finale de Ligue des champions, après celui inscrit par Paolo Maldini avec le Milan AC après 53 secondes de jeu en 2005 face à... Liverpool.