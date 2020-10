Ligue des champions : Marseille doit se relancer face à Manchester City

Un adversaire de taille pour l'Olympique de Marseille. Les hommes d'André Villas-Boas reçoivent l'équipe de Manchester City, ce mardi soir, pour la seconde journée de Ligue des Champions. Après une défaite contre l'Olympiakos, les joueurs du club français n'ont qu'un objectif : se rattraper. Et mettre fin à une série de dix défaites, initiée en 2012, dans la compétition européenne. Mais face à City, le défi sera plus que difficile.

Dans les rues de Marseille, les Citizens sont précédés par leur réputation et les supporters s'attendent au pire. "J'ai une grosse peur, ça va être dur. Face à City, ça va être très compliqué... Pep Guardiola, Riyad Mahrez, Phil Foden…ce sont vraiment des grands joueurs. Ils ont même une équipe pour gagner la Ligue des Champions", confie Samir.

Un début de championnat poussif, des absents

L'ADN d'un supporter réside toutefois en l'espoir d'un exploit. A l'image de Michel qui croit en la victoire, contre toute attente. "On est capables du meilleur et du pire, City n'est pas dans une forme étincelante, assure-t-il. Faut espérer une victoire". Alors, y-a-t-il un espoir pour les Marseillais ? Avec deux matches nuls contre Leeds et West Ham et une défaite 5 à 2 contre Leicester, Manchester City attaque le championnat anglais de façon plus poussive qu'à l'accoutumée. Ils se classent à la treizième place, avec huit points en cinq matches.

Plus terre à terre, le coach AVB a tenté d’analyser les vidéos des précédents matches de Manchester. Son constat est sans appel. "C'est une équipe exceptionnelle, avec peu de fautes, peu de choses à exploiter. Ils ont beaucoup d'expérience en Ligue des Champions… on va voir", confie-t-il.

Les Olympiens sont sur leurs gardes. Le défenseur Duje Caleta-Car l'a déjà annoncé : il faudra être concentré et agressif. Les Mancuniens devront quant à eux faire sans un absent de taille : Sergio Agüero est forfait.