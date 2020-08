Ligue des Champions : les supporters de l'OL déçus mais heureux "d'être arrivés jusque là"

REPORTAGE

Dans le cœur des lyonnais, il y avait plusieurs émotions, mercredi soir. "Il y a quand même la joie d'être arrivés jusque-là, mais grosse déception", résume un supporter rencontré par Europe 1 dans la ville après le coup de sifflet final. Car après un parcours européen inespéré, les joueurs de Rudi Garcia ont cédé face au Bayern Munich, en demi-finale de la Ligue des Champions (3-0).

"C'est toujours le plus fort qui finit par gagner"

"Le rêve s'arrête, on retourne à la réalité, on rentre dans notre lit et on va dormir...", souffle Martin, après avoir assisté au match avec ses amis. "Le Bayern a été au-dessus", analyse l'un d'entre eux. "On a eu des occasions, on n'a pas concrétisé. Techniquement il y avait une différence, et physiquement surtout. (...) Au bout d'un moment, c'est toujours le plus fort qui finit par gagner, arrivé en demi-finale, il n'y a plus de surprise."

Tandis que certains rentrent donc chez eux, d'autres se rassemblent sur une place pour célébrer "le beau parcours de l'OL surtout en Ligue des Champions, avec toutes ces émotions". "Ce parcours avec la Juventus, Manchester City... C'était beau quand même", sourit un supporter. "Avec cette Ligue des Champions on a retrouvé un groupe qui était soudé, c'est bon pour la suite."

La suite, c'est la reprise du championnat, avec un objectif : finir dans le haut du classement pour retrouver les émotions européennes au plus vite.