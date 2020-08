Ligue des champions : face à Lyon, "un Bayern Munich pas flamboyant mais réaliste"

ANALYSE

Deux demi-finales, un seul score : 3-0. Mercredi soir, après le Paris Saint-Germain la veille, le Bayern Munich s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en dominant Lyon, grâce notamment à un excellent Serge Gnabry. Auteur d'un doublé, l'ailier allemand a permis aux Bavarois de prendre une belle avance dès la demi-heure de jeu. Et de gérer le match sans briller, estime le sélectionneur du Nigeria et consultant d'Europe 1, Gernot Rohr.

"Ils ont été réalistes et chanceux en début de match. Le Bayern Munich a été efficace", salue l'ancien entraîneur de Nice. "Mais ça n'a pas été un grand Bayern. Il y a eu beaucoup de problèmes défensifs et il a fallu remercier Manuel Neuer (le gardien) pour que ça se passe aussi bien." En somme, Gernot Rohr a vu "un Bayern pas flamboyant mais réaliste, qui a fait ce qu'il fallait faire pour aller en finale".

Pour le PSG, "miser sur le contre"

Globalement, les Allemands n'ont pas impressionné comme ce fut le cas lors du quart de finale contre le FC Barcelone, remporté 8-2. "Il est classique qu'après un grand match, le suivant soit très difficile", analyse le sélectionneur allemand sur Europe 1, qui rappelle la difficulté qu'a eue la Mannschaft à battre l'Argentine en finale de la Coupe du monde après son récital mémorable face aux Brésiliens (7-2), en 2014. "C'est difficile de confirmer un tel état de forme."

Appliqués mais pas irréprochables, les hommes de Hans-Dieter Flick affronteront le Paris Saint-Germain en finale, dimanche. Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers peuvent-ils faire déjouer le champion d'Allemagne ? Gernot Rohr pointe quelques faiblesses chez le "Rekordmeister" : "Rudi Garcia et son staff ont vu que la défense à quatre était en difficulté et qu'il fallait miser sur le contre." Aux Parisiens d'en profiter pour gravir la dernière marche.