Ligue des champions : le PSG va-t-il se qualifier en demi-finale le jour de ses 50 ans ?

Quel plus beau cadeau, pour fêter son cinquantenaire, que de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions ? Mercredi, à 21 heures, le Paris Saint-Germain jouera un peu plus qu'un quart de finale de la compétition-reine en Europe, au stade de la Luz, dans une ville de Lisbonne pas vraiment animée. Face à l'Atalanta Bergame, le club parisien tentera d'écrire une des plus belles pages de son histoire officiellement débutée le 12 août 1970. Il tentera également d'effacer la malédiction qui veut que le dernier carré se refuse toujours à lui depuis l'arrivée des Qataris, en 2011.

Pour y parvenir, le PSG va devoir réussir son entrée dans le "Final 8", une formule inédite provoquée par la crise du coronavirus et la volonté de l'UEFA de terminer coûte que coûte la compétition. Ce un format de matches à élimination directe, à huis clos et sous haute surveillance sanitaire, lui offre une opportunité unique de concrétiser les huit saisons d'investissements faramineux de ses propriétaires en consécration historique avec seulement trois victoires.

Mbappé incertain, Neymar attendu

Mais comme souvent dans les matches importants en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur son effectif au complet. Marco Verratti est forfait et Kylian Mbappé toujours en délicatesse avec sa cheville et incertain pour débuter le match, tandis que l'entraîneur Thomas Tuchel a même été blessé à un pied.

Dans un match couperet, qui ne laisse pas le droit à l'erreur "un peu comme dans une Coupe du monde" dixit Neymar, le PSG pourra toutefois compter sur son N.10 brésilien, enfin opérationnel à ce niveau pour hisser le PSG sur le toit de l'Europe. Reste à d'abord éliminer Bergame, ville martyre de la pandémie de Covid-19 en Europe et équipe-surprise de la saison en Serie A, sans Verratti ni Angel Di Maria, suspendu.

Mercredi soir, Thomas Tuchel compte jouer dans un système de jeu en 4-3-3 plus prudent, où Pablo Sarabia fait figure de favori pour accompagner Neymar et Mauro Icardi en attaque. La ligne offensive parisienne devra rassurer car depuis la reprise, elle n'a inscrit qu'un but en 210 minutes de compétition, remportant malgré tout deux trophées.

Des "guerriers" voulus par Marquinhos

En face, Bergame devra toutefois se passer de deux cadres : le gardien Pierluigi Gollini et surtout l'attaquant Josip Ilicic, auteur de 20 buts cette saison, dont un mémorable quadruplé en 8e de finale retour à Valence. Sans le joueur le plus talentueux de cet effectif de joueurs aux carrières non-linéaires, le club italien a cependant d'autres atouts pour créer la surprise face à l'un des favoris du tournoi. Du créatif capitaine "Papu" Gomez au puissant avant-centre Duvan Zapata, sans oublier Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic et Luis Muriel, tous rêvent de briller aux yeux du monde entier pour rendre hommage aux 17.000 victimes du Covid-19 en Lombardie.

L'armada parisienne peut-elle enfin conjurer le sort ? "Il faudra tout donner pendant 90 minutes, comme des guerriers. On ne doit pas avoir de regrets", a insisté le défenseur et âme de l'équipe parisienne, Marquinhos, séduit par ce format particulier : "J'aime bien, il faut avoir une bonne stratégie et être présents dans ce genre de combat." La qualification et l'anniversaire réussi sont à ce prix.