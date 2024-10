PSG-PSV Eindhoven : Paris doit réagir en Ligue des champions après la déroute à Arsenal

En mode Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain reçoit le PSV Eindhoven, ce mardi soir (21 heures), au Parc des Princes. Pour le moment, le club de la capitale n’a guère convaincu sur la scène européenne. La campagne de LDC du club parisien a débuté par une victoire étriquée face aux modestes espagnols de Gérone (1-0). Ensuite, Paris a encaissé une défaite sèche sur le terrain d’Arsenal, en Angleterre (2-0).

Le PSG sous pression

Le PSG est obligé de réagir ce mardi sous peine de voir ses chances de qualification sérieusement s’amoindrir. "Quand on connait le programme ensuite, Paris doit engranger tout de suite des points", explique Alain Giresse, consultant de football d’Europe 1. Le club de la capitale est pour l’instant loin des huit premières places qualificatives pour les 8èmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles. L’entraîneur Luis Enrique, sûr de lui, croit que son équipe va battre ce mardi le PSV Eindhoven, leader du championnat des Pays-Bas, comme il l’a expliqué en conférence de presse : "Je vous le répète, je vois de l’optimisme et je vois ce que l’équipe transmet. La Ligue des champions est difficile mais ce soir (mardi),c’est un match à domicile avec nos supporters, nous sommes de retour au Parc des Princes et on espère obtenir un résultat positif".

>> À LIRE ÉGALEMENT - Ligue 1: les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille pour le «clasico»

Une Ligue des champions qui s'annonce difficile

Paris leader de ligue 1 et victorieux de Strasbourg (4-2) s’en sort sur la scène nationale. Mais sur les terrains européens, c’est plus difficile sans Kylian Mbappé. Le PSG doit s’offrir un succès de prestige pour remonter également au classement, insiste le consultant football d’Europe1 Alain Giresse. "Il faut se mettre en mode Ligue des champions, ce qui n’est pas le cas du PSG lors de ses deux premiers matchs et vous l’avez dit. Pour être dans les huit premiers, il faut engranger des points, Paris n’a que 3 points au compteur, surtout quand on connaît le programme derrière, il ne faut penser qu’à ça, c’est une obligation nécessaire", estime-t-il.

Le programme en Ligue des champions s’annonce très difficile pour le PSG avec notamment l’Atletico de Madrid, le Bayern Munich et Manchester City notamment, que des grands d’Europe. Paris doit aussi prendre confiance avant le choc de dimanche au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille.