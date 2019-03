Ligue des Champions : "le PSG est encore une fois la risée de toute l'Europe", estime Alain Roche

L'AVIS DE

Comment expliquer une telle déconfiture ? Le PSG vainqueur 2 à 0 à l'aller, a été éliminé mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions, battu 3 à 1 par Manchester United à l'issu d'un match improbable. "Le PSG, c'est le roi des records et des fiascos", a commenté jeudi Alain Roche, ancien directeur sportif du PSG et consultant pour Europe 1. "On est encore une fois la risée de l'Europe", ajoute-t-il rappelant que le club avait déjà succombé à une "remontada" lors de la Ligue des Champions. C'était en mars 2017, face au Barça.

"On se trompe surtout sur les joueurs". Selon lui, c'est du côté des joueurs qu'il faut aller chercher une explication à cette cuisante défaite. "Les entraîneurs changent au PSG, les directeurs sportifs aussi. Je pense qu'on se trompe surtout sur les joueurs. Il faut des joueurs avec un mental à tout épreuve, qui sont faits pour jouer les matches à qualification directe. Pour l'instant, on ne les a pas", estime l'ancien directeur sportif du PSG. "On a l'impression qu'on a eu un recrutement d'opportunité cette saison. Il va falloir faire le bilan".

"Est-ce que Neymar va vouloir rester ?". Des têtes risquent de tomber à la fin de la saison, analyse Alain Roche : "Pas celle de l'entraîneur" mais "celle d'Antero Henrique", le directeur sportif. "Beaucoup de joueurs vont aussi être remis en question", prédit notre consultant. "Est-ce que Neymar va vouloir rester. Il a démontré dans ses déclarations que s'il en avait l'opportunité il partirait", rappelle-t-il. "Elle s'est peut être présentée avec ce match là !"