EN DIRECT - Ligue des champions : Lyon rêve d'un exploit face au Bayern Munich



Où s'arrêteront les Lyonnais, promis à une élimination précoce et finalement fièrement présents dans le dernier carré d'une Ligue des champions marquée par la crise du coronavirus ? Après avoir éliminé la Juventus Turin en huitièmes de finale et Manchester City en quarts de finale, c'est un autre cador du football européen qui se dresse face à l'OL : mercredi soir, à Lisbonne (21 heures), le Bayern Munich tentera de justifier son statut de grand favori de cette demi-finale, pour rejoindre le Paris Saint-Germain en finale, dimanche. Suivez la rencontre dans les conditions du direct sur Europe 1 et Europe1.fr jusqu'à 23h30.

Olympique Lyonnais - Bayern Munich : coup d'envoi à 21h



Le point sur l'équipe lyonnaise : Toko-Ekambi préféré à Dembélé. Pour affronter un Bayern Munich qui a l'habitude d'évoluer dans une formation classique en 4-2-3-1, Lyon va de nouveau évoluer en 3-5-2, avec des latéraux placés haut, comme Maxwel Cornet. Memphis Depay, Houssem Aouar, Marcelo… Les cadres de l'équipe rhodanienne sont en toute logique alignés d'entrée. La seule véritable petite "surprise" concerne le poste d'attaquant droit : comme contre Manchester Citiy, Karl Toko-Ekambi va débuter la partie, avec le meilleur buteur de la saison, Moussa Dembélé, sur le banc.

Les compositions Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Toko Ekambi, Depay

Entraïneur : Rudi Garcia Bayern Munich : Neuer - Davies, Boateng, Alaba, Kimmich - Goretzka, Alcantara - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

Entraîneur : Hans-Dieter Flick

Le point sur le Bayern Munich : la meilleure équipe de la saison européenne. Les Bavarois sont les favoris de ce "Final 8". Ce statut ne survient pas de nulle part : les joueurs de Hans-Dieter Flick ont largement dominé leurs adversaires lors de cette campagne européenne 2019-2020. Six victoires sur six matches en poule, des grosses performances contre Tottenham (7-2 à l'extérieur), Belgrade (6-0 à l'extérieur), Chelsea (3-0 et 4-1) et, bien sûr, cette démonstration contre Barcelone au tour précédent (8-2). Les Lyonnais devront s'employer pour faire déjouer Robert Lewandowski, Thomas Müller, Serge Gnabry et consorts.

Le point sur les Français d'outre-Rhin : tous remplaçants ? Benjamin Pavard à peine revenu de blessure, David Alaba vraisemblablement privilégié à Lucas Hernandez, Mickaël Cuisance pas encore au niveau de l'équipe-type, Goretzka ou Kimmich préférés à l'ancien Lyonnais Corentin Tolisso, Kingsley Coman devancé par Perisic… Tous les Français de Bavière seront remplaçants, dans une équipe qui a remporté 23 de ses 24 matches en 2020.

Le point historique : une revanche à prendre pour Lyon. C'est la deuxième fois de son histoire que les Lyonnais atteignent les demi-finales de la compétition. La première fois, c'était il y a exactement dix ans, et c'était déjà le Bayern Munich face à eux. Emmenés par Ivica Olic, Franck Ribéry et Arjen Robben, les Bavarois avaient balayé l'OL (1-0, 3-0) avant de s'incliner en finale contre l'Inter Milan.