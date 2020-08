Ligue des champions : battu par le Bayern Munich (3-0), Lyon est éliminé en demi-finale

La marche était sans doute trop haute pour l'Olympique Lyonnais : le Bayern Munich a disposé de l'OL, mercredi soir, en demi-finale de la Ligue des champions (3-0). Battus dans la plupart des compartiments du jeu, les Lyonnais peuvent malgré tout avoir des regrets sur cette élimination, qui les prive d'une participation aux coupes d'Europe la saison prochaine. En finale, les Allemands affronteront le Paris Saint-Germain, tombeur de Leipzig, mardi.

Tout avait pourtant assez bien commencé. Les Lyonnais, en jambes et inspirés, ont paru tenir la dragée haute aux Bavarois pendant un quart d'heure. Et même un peu plus : seul face à Manuel Neuer, Memphis Depay n'a pas su croiser suffisamment sa frappe pour surprendre le champion d'Allemagne. C'est au contraire Serge Gnabry, ailier virevoltant, qui vient doucher les Lyonnais avec une frappe trop puissante pour Anthony Lopes (1-0, 13e).

Des Lyonnais émoussés

Sonnés par ce but inscrit contre le cours du jeu, les Gones ont reculé et semblé moins inspirés, laissant aux Allemands le soin de contrôler le jeu. Et, sur un centre à ras de terre d'Ivan Perisic, Serge Gnabry profite d'un cafouillage créé par Robert Lewandowski pour s'offrir un doublé à la demi-heure de jeu (2-0, 33e).

En seconde période, Lyon a manqué de précision dans ses transmissions et dans ses tirs pour profiter des quelques erreurs de la défense adverse. Fatigué, l'effectif rhodanien a accusé le coup après ses deux exploits contre la Juventus Turin et Manchester City aux tours précédents. Les hommes de Rudi Garcia ont même encaissé un troisième but, par l'intermédiaire de Robert Lewandowski, en toute fin de match (3-0, 87e).