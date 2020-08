Ligue des champions : côté PSG, une finale pour "entrer dans l'histoire"

C'est le Jour J pour le Paris Saint-Germain. Dimanche soir, le club de la capitale va disputer pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des champions. Les Parisiens défient une équipe redoutable, le Bayern Munich. "Ces 90 minutes seront les plus importantes de l'histoire du club", affirme le milieu de terrain Marco Verratti.

Après tant d'année de galère et de combats, de succès et d'échecs, le Paris Saint-Germain de Marco Verratti, Thiago Silva, Mbappé et Neymar touchent du bout des doigt ce à quoi le PSG version qatarie était prédestinée. La Ligue des champions est un rêve qui peut devenir réalité.

"Je suis venu ici pour gagner", assure Mbappé

"C'est une sensation incroyable, ça fait 8 ans que je suis au club, et c'était dur avant, mais c'est normal parce qu'en Ligue des champions, c'est toujours comme ça. Cette année on a eu jusqu'à présent un parcours incroyable", poursuit Marco Verratti.

Ne reste donc plus que cette ultime marche à gravir face à un géant d'Europe, le Bayern Munich, grand habitué des sommets européens avec 10 finale pour 5 victoires. Si les supporters sont prêts à se casser la voix, qu'ils soient à Lisbonne, Paris ou ailleurs, les joueurs eux sont disposés à faire tous les sacrifices. "Je suis venu ici pour gagner. Peu importe ce qu'il se passe je vais laisser mon corps sur le terrain et tout faire pour gagner dimanche", assure l'attaquant Kylian Mbappé.

Son corps, son cœur et ses tripes, car jouer une finale de Ligue des champions, ça n'arrive pas tous les jours : dimanche, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire.