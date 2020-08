Ligue des champions : pour Alain Roche, le Bayern Munich (aussi) a peur du PSG

INTERVIEW

"Ça me fait très plaisir que le PSG soit en finale, je ne peux pas oublier que j'ai passé 17 ans de ma vie dans ce club." Ancien joueur emblématique et membre du staff du PSG et désormais directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Alain Roche était l'invité d'Europe 1, pour évoquer la finale de la Ligue des champions disputée dimanche soir par le club de la capitale contre les redoutables Allemands du Bayern Munich. "C'est vrai que le Bayern fait peur", reconnait Alain Roche, "mais les adversaires aussi ont peur de l'équipe du PSG".

"Les actionnaires (du PSG) ont mis beaucoup d'argent dans le club et cette finale, c'est la récompense de cet investissement", analyse l'ancien défenseur central. Pour lui, le club a pris une nouvelle dimension depuis l'arrivée des Qataris. Même le Parc des princes "a totalement changé, dans le bon sens".

Depuis 2011, Qatar Sport Investments (QSI) est devenu le nouveau propriétaire du club parisien, apportant avec lui des moyens financiers jamais vus dans le championnat de France de football. Et surtout, QSI est venu avec un objectif : mettre Paris sur le toit du football européen.

"Une très belle promotion pour la France"

Ce projet est en passe de se concrétiser puisque les Parisiens ne sont plus qu'à un match de la victoire. Un match pour enfin soulever la coupe aux grandes oreilles, ce qui serait "une très belle promotion pour la France", assure Alain Roche. "C'est la plus grande fierté que l'on peut avoir."

Mais quelles sont les chances réelles du PSG de l'emporter face au Bayern Munich, rarement décevant et déjà cinq fois champion de la compétition ? "Sur un match, tout peut se passer", optimise l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. "C'est vrai que le Bayern fait peur", reconnait Alain Roche, "mais les adversaires aussi ont peur de l'équipe du PSG". "L'attaque est redoutable et peut marquer à chaque instant", conclut-il.