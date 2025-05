Ligue des champions : parade, tour Eiffel illuminée... À quoi faut-il s'attendre à Paris lors de la finale PSG-Inter Milan ?

Samedi soir (21 heures), le PSG défiera l'Inter Milan en finale de Ligue des champions à Munich, en Allemagne. En cas de victoire, une parade sera organisée dimanche sur l'avenue des Champs-Elysées. La plus belle avenue du monde sera également fermée à la circulation samedi soir à partir de 19 heures.

Une parade sera organisée dimanche sur l'avenue des Champs-Elysées en finale de la Ligue des champions samedi soir contre l'Inter Milan à Munich, a appris mercredi l'AFP de source proche du dossier et auprès de la maire du 8e arrondissement. La plus belle avenue du monde sera également fermée à la circulation samedi soir à partir de 19H00, a-t-on ajouté de mêmes sources.

"On va protéger les commerçants"

"Initialement nous n'étions pas favorables à une parade parce que les commerçants ont peur des débordements", a expliqué à l'AFP Jeanne d'Hauteserre, la maire LR du 8e arrondissement où se situe la prestigieuse avenue, après une réunion sur le sujet dans la matinée avec la préfecture de police de Paris.

"Mais, a poursuivi l'élue, c'est acté qu'à la demande du PSG et avec l'aval de l'Elysée, il y aura une parade en cas de victoire, entre le rond-point des Champs-Elysées et l'Arc de Triomphe". "On va protéger les commerçants", a ajouté la maire, tandis qu'une source proche du dossier a précisé que des "doubles barrières" seraient installées de part et d'autre des Champs.

Le jour du match, samedi, les Champs-Elysées seront fermés à la circulation et le préfet de Paris Laurent Nuñez "va mettre tous les dispositifs qu'il utilise pour le 31 décembre", a affirmé Jeanne d'Hauteserre. Pour le passage à la nouvelle année, l'avenue accueille environ 1,2 million de personnes.

La tour Eiffel aux couleurs du PSG

Dès vendredi, à J-1 du coup d'envoi, "la tour Eiffel scintillera et diffusera un message d'encouragement à l'adresse des supporters" du club parisien, a annoncé mercredi la mairie de Paris. La maire de Paris Anne Hidalgo n'assistera pas à la finale à Munich, officiellement pour "des raisons d'agenda", et suivra la rencontre depuis la capitale.

L'édile socialiste est en froid avec les dirigeants du PSG au sujet de la vente du Parc des Princes qui appartient à la mairie. La Dame de fer "s'illuminera en rouge et bleu tout au long du match samedi et scintillera à chaque but", a ajouté la municipalité propriétaire de la tour Eiffel.

Dès ce mercredi soir, "tous les panneaux lumineux de la ville et les panneaux d'information du périphérique près du Parc des Princes (le stade historique du PSG, porte d'Auteuil, dans l'ouest parisien) vont afficher un message d'encouragement".

Aucune fan zone gratuite à Paris

Aucune fan zone gratuite ne sera mise en place dans la capitale le 31 mai. En revanche, une diffusion sur écrans géants aura lieu au sein du Parc des Princes, avec entrée payante.

En dehors de la capitale, plusieurs fan zones gratuites sont prévues, essentiellement en Seine-Saint-Denis. La ville d'Aulnay-sous-Bois en a prévu deux, encadrées par des services de sécurité privée et la police municipale, tandis que Noisy-le-Grand en accueillera une d'une capacité de 5.000 à 8.000 personnes, selon les services municipaux.

Un important dispositif de forces de l'ordre doit être déployé dans la capitale pour cette finale, avec davantage d'effectifs que lors de la demi-finale PSG-Arsenal jouée à Paris le 7 mai qui avait été suivie d'incidents sur les Champs-Elysées.