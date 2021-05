Ligue 1 : Paris fait match nul à Rennes, Lille s'envole en tête du classement

Le PSG a-t-il tout perdu dimanche soir sur la pelouse de Rennes ? Les Parisiens ont fait match nul, en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (1-1). Ils comptent désormais trois points de retard sur Lille, leader du championnat, et accusent le coup dans la course au titre.

Au lendemain de sa prolongation jusqu'en 2025, l'attaquant vedette Neymar a mis le PSG devant avec un penalty juste avant la pause (45e+6). Mais l'intenable Serhou Guirassy, d'abord buteur contrarié car signalé hors-jeu (29e), puis proche d'obtenir un penalty (35e), s'est élevé dans les airs sur corner pour une tête égalisatrice (69e). Signe de la nervosité parisienne, Presnel Kimpembe a également écopé d’un carton rouge pour un tacle sur Benjamin Bourigeaud (87e).

Le PSG peut encore finir la saison bredouille

Sale semaine pour Mauricio Pochettino et ses joueurs. Chassés de la Ligue des champions par Manchester City mardi (2-0, 2-1 à l'aller), ils voient un autre titre s'éloigner. Il leur reste à gagner leurs deux derniers matches de championnat, contre Reims et à Brest, et à espérer un faux pas de Lille, contre Saint-Etienne et à Angers, pour combler leur retard et conserver le titre. Avec sa meilleure différence de buts, le PSG (76 points, +52) a besoin de reprendre trois points aux "Dogues" (79 pts, +40) pour être champion. Et Paris met un autre trophée en jeu, la Coupe de France, avec une demi-finale à Montpellier mercredi. Le PSG peut encore finir la saison bredouille, hormis le Trophée des champions remporté contre Marseille en début de saison.