PSG : Neymar va prolonger son contrat de quatre ans

L'aventure entre Neymar et le PSG va se poursuivre. Comme attendu, la star brésilienne va prolonger son contrat ce samedi pour quatre années supplémentaires avec le club parisien, selon des informations d'Europe 1 confirmant celles publiées par L'Equipe et RMC. Le "Ney", arrivé en 2017 du Barça contre un transfert record de 222 millions d'euros, sera lié au PSG jusqu'en 2026. Selon L'Equipe, l'attaquant auriverde devrait toucher le même salaire qu'à l'heure actuelle, soit 36 millions d'euros par an. L'élimination récente en demi-finales de la Ligue des champions contre Manchester City (1-2, 0-2) n'aura donc pas fait changer d'avis au joueur, âgé de 29 ans.

2017-2019 : des blessures, la tentation Barcelone



2019-2021: #UCLfinal et 1/2 finale #UCL



4 saisons: 112m 85b/51 passes



La prolongation de Mbappé toujours dans l'incertitude

Malgré de nombreuses absences sur blessure depuis son arrivée, Neymar a réussi, avec ses coéquipiers, à hisser pour la première fois de son histoire le PSG en finale de la Ligue des champions, perdue l'an passé face au Bayern Munich. Il a cependant été régulièrement critiqué pour son attitude, sur et en dehors du terrain. Mais le "Ney" reste bel et bien la pierre angulaire du projet parisien, avec Kylian Mbappé. La prolongation de contrat du champion du monde tricolore est cependant bien plus incertaine. Lié avec le PSG jusqu'en 2022, il ne s'est pour l'heure par prononcé et entretient le flou. De nombreux médias font état d'un intérêt du Real Madrid. Après Neymar, il reste donc un dossier sensible et ô combien symbolique à gérer pour le PSG.