Ligue 1 : Marseille s'impose à Toulouse

L'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Toulouse, dimanche, lors du dernier match de la 14e journée de Ligue 1. Longtemps inefficaces, les coéquipiers de Steve Mandanda ont inscrit deux buts en deux minutes, en fin de match.

Dario Benedetto a ouvert le score à la 77e minute, après avoir crocheté le gardien toulousain, bien servi par Payet. Puis le serbe Radonjic a inscrit son premier but de la saison d'une belle frappe enroulée du gauche (79e).

Avec 25 points, les Marseillais conservent leur 2e place et continuent leur bonne série actuelle, après leurs deux victoires contre Lille et l'OL. Avec une 8e défaite et seulement trois victoires, les Toulousains restent coincés à la 19e place du classement.