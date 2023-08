Ligue 1 : Lens et Rennes se quittent sur un match nul pour la seconde soirée du championnat

En cette deuxième soirée de Ligue 1, deux matches très attendus se disputaient sur les pelouses. Monaco remporte une victoire écrasante contre Strasbourg (3-0) au plus grand bonheur des supporters monégasques, tandis que les Lensois et Rennais restent sur leur faim avec un match nul, tout aussi frustrant pour les joueurs. Un but partout et une mi-temps partout où dans ce match, la première a l'avantage des Lensois avec une grosse pression mise et un but marqué très tôt grâce à Machado.

Au retour des vestiaires, le Rennais Bourigeaud remet les Bretons dans le match sur pénalty. Rennes bute ensuite plusieurs fois en fin de match sur un grand Brice Samba dans le but lensois et c'est donc le premier point pris pour Lens. Au micro de Prime Video, le gardien de but s'est montré satisfait malgré un nouveau pénalty concédé. "Ça fait trois penalty en deux match, je pense qu'il va falloir arrêter d'en concéder", admet-il. "Mais après, comme je l'ai dit, c'est un fait de jeu et je n'en veux pas aux gars parce que je sais que c'est très dur en ce début de saison, on peut le voir pour toutes les autres équipes. En tout cas, on ouvre au moins le compteur points et c'est ce qui compte."

"Je pense que l'année dernière, on aurait perdu ce match"

Pour le buteur Benjamin Bourigeaud, ce match nul face au vice-champion de France témoigne de la progression du Stade Rennais. "En tout cas, on est très satisfaits de repartir, au moins avec ce point. Parce que, comme je l'ai dit, on a eu des moments compliqués", reconnaît le rennais. "On a fait le dos rond, on a su rester solide et je pense que l'année dernière, on aurait perdu ce match."

À l'issue de cette deuxième journée, Rennes se classe 3ᵉ, le RC Lens est 14ᵉ et doit chercher la première victoire de sa saison. Mais le calendrier s'annonce périlleux. Le vice-champion de France se déplacera d'abord à Paris, puis à Monaco.