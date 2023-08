Lens-Rennes : affronter les vice-champions de France, «un bon test» pour des Rennais

Le Racing Club de Lens, vice-champion de France, reçoit le Stade Rennais ce dimanche soir à 20h45. Des Bretons aux ambitions élevées et séduisants le week-end dernier face à des Lensois qui restent sur une défaite inattendue en ouverture du championnat. Un match plein de promesses qui constitue le premier choc de la saison dans le championnat de France.

Battu à la surprise générale sur le terrain de Brest le week-end dernier, Lens retrouve son public de Bollaert, ce qui a fait sa force l'an passé. Un détail important pour Florian Sotoca qui ne jette pas tout de la défaite face à Brest. "On va essayer de garder les mêmes ingrédients que la première mi-temps et continuer sur la dynamique de Bollaert de la saison dernière. Donc on sait maintenant qu'on a affaire à un gros adversaire puisque Rennes est taillé pour le podium, qu'il y a un effectif pour, qui a recruté aussi en conséquence et qu'il y a un budget supérieur au nôtre. Donc voilà, on est prêt à affronter cette équipe de Rennes."

Montrer "la progression par rapport à l'année dernière"

Le Stade Rennais, renforcé cet été par les arrivées des Français Enzo Le Fée et Ludovic Blas, ainsi que l'expérimenté Serbe Nemanja Matic. Face aux vice-champions de France, Rennes doit confirmer ses ambitions élevées, selon l'entraîneur breton Bruno Génésio. "C'est un bon test, à la fois pour les ambitions qu'on a cette année, mais aussi pour voir si l'équipe a grandi. On a fait ce qu'on avait à faire dimanche dernier en gagnant notre match à domicile et de belle manière. J'attends qu'on montre aussi à l'extérieur et face à nos concurrents une progression par rapport à l'année dernière."

Le Stade Rennais est-il à la hauteur des ambitions affichées ? Le Racing Club de Lens est-il encore capable de viser un titre de champion de France ? Ces deux questions font de ce match la première grosse affiche de cette saison.