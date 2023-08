Ligue 1 : Kylian Mbappé de retour dans le groupe parisien pour son premier match de saison

À Toulouse, la question n'est plus de savoir si Kylian Mbappé foulera la pelouse du Stadium. L'interrogation désormais, c'est plutôt quand. Un doute subsiste sur une possible titularisation du meilleur buteur de l'histoire du club, lui qui n'a fait son retour dans le groupe principal que dimanche dernier. Un détail qui a toute son importance. Et qui ne simplifie pas la tâche de l'entraineur du TFC Carlos Martinez Novell.

"Il a beaucoup d'envie, montre un bon état d'esprit"

"Ce n'est pas la même chose de préparer un match avec ou sans Mbappé, avec ou sans Dembele. Nous verrons bien. On doit être prêt à toutes les éventualités. Mais c'est plus compliqué pour nous, c'est certain", explique l'entraineur du TFC.

Kylian Mbappé n'a eu que quatre entrainements pour trouver des automatismes dans un groupe grandement remodelé. Suffisant tout de même pour impressionner son nouvel entraineur Luis Enrique. "Kylian, je le vois parfaitement bien. Il a beaucoup d'envie, montre un bon état d'esprit. Pour un entraineur, avoir un joueur de la classe de Kylian... inutile de vous dire que je suis enchanté. Pas seulement pour ce qu'il apporte footballistiquement, mais aussi humainement", raconte avec aplomb Luis Enrique, entraineur du Paris Saint-Germain

Le joueur bondynois qui, après avoir formé la MNM avec Neymar et Messi, s'apprête à former la MDR avec Dembélé et Ramos. Reste à savoir qui sera mort de rire au coup de sifflet finale de ce TFC - PSG.