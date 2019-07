Ligue 1 : le PSG recrute l'Espagnol Ander Herrera pour cinq ans

Le milieu espagnol Ander Herrera, en fin de contrat avec Manchester United, s'est engagé jeudi pour cinq ans avec le PSG, a annoncé le club champion de France, dont c'est le second recrutement estival après celui de Pablo Sarabia.

Un renfort bienvenu au milieu

Passé par le Real Saragosse et l'Athletic Bilbao, avant de franchir un cap chez les "Red Devils", l'international espagnol (2 sélections) de 29 ans s'est lié "jusqu'au 30 juin 2024" au PSG, a précisé ce dernier.

Après le recrutement de Pablo Sarabia mardi pour renforcer le milieu de terrain, le PSG a saisi cette opportunité pour compenser le départ d'Adrien Rabiot, parti libre à la Juventus Turin après sa brouille - autour de sa non-prolongation - avec les dirigeants parisiens. Le club de la capitale a souffert du manque de solution à son poste, où les absences répétées de Marco Verratti ont aussi contraint à utiliser des joueurs à contre-emploi, notamment Marquinhos et Dani Alves (qui a quitté le PSG), avec plus ou moins de réussite. Quand les médias lui avaient évoqué au printemps la rumeur Antoine Griezmann, l'entraîneur Thomas Tuchel avait rappelé sa priorité : "On a besoin de joueurs défensifs. On doit commencer avec ça!".