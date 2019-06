Ligue 1 : le gardien Gianluigi Buffon quitte le PSG

Après une saison dans la capitale, Gianluigi Buffon quitte le PSG, a annoncé le club, mercredi en fin d'après-midi.

En fin de contrat. C'est un tweet du club parisien qui officialise la séparation, alors que le gardien de but était arrivé l'été dernier avec un contrat d'un an plus une année en option. Au terme d'une saison où l'alternance avec Alphonse Areola a souvent interrogé, et où il a commis quelques bévues préjudiciables, notamment en huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United, l'Italien fait donc ses valises. Reste une question en suspens : à 41 ans, va-t-il prendre sa retraite ou tenter un dernier défi ailleurs ?