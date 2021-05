Ligue 1 : le président du Losc tire "un grand coup de chapeau" à Galtier et aux joueurs

INTERVIEW

Olivier Létang n’est en en poste que depuis quelques mois, mais le voilà déjà en position de célébrer un titre de champion de France. Nommé président du Losc en décembre 2020, l’ex-directeur sportif du PSG (2012-2017) a assisté dimanche soir à la victoire de ses troupes à Angers (2-1), entérinant le quatrième titre de champion de France de l’histoire du club nordiste. "Être champion devant le Paris Saint-Germain, c’est un très grand exploit", savoure-t-il lundi matin sur Europe 1. "Ce n'est pas une coupe, c'est un championnat à 38 journées. Et sincèrement, je pense vraiment que le Losc mérite ce titre."

Olivier Létang a surtout tenu à rendre hommage au grand artisan de ce trophée, l’entraineur de Lille, Christophe Galtier. "C'est pour moi l'occasion de lui tirer un grand coup de chapeau, ainsi qu’à son staff. Et puis, il y a des joueurs qui, finalement, n'ont jamais rien lâché", souligne le dirigeant, qui met en avant" l'approche d'un certain nombre de matches. Le pense au match à Paris (victoire 1-0), alors qu’on sortait d'une défaite à domicile contre Nîmes. Il y aussi eu le match à Lyon (victoire 3-2) et la préparation de cette semaine. Donc encore une fois, un grand coup de chapeau. On peut se regarder droit dans les yeux en disant que le travail a été très bien fait."

Galtier partant ? "Le moment n'est pas à évoquer les cas individuels"

Le président du Losc est d’autant plus satisfait qu’il n’a eu que quelques semaines pour prendre ses marques. "On avait des relations auparavant avec Christophe, et on avait des très bonnes relations. Mais c'est vrai que quand on travaille ensemble après, ça peut être différent", admet Olivier Létang. "La relation à Christophe est fantastique. Moi, je suis ravi de l'avoir à mes côtés comme entraîneur. D'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue humain."

Et pourtant, Christophe Galtier est annoncé partant, pour Nice, Lyon ou même Naples. Sans surprise, le dirigeant du club nordiste est resté discret sur l’avenir. "On échange beaucoup, on est ravis de la collaboration. Le moment n'est pas à évoquer les cas individuels, que ce soit les joueurs, l'entraîneur ou d'autres personnes", élude-t-il. "On veut savourer, on veut profiter. L'objectif, c'est d'avoir une équipe compétitive la saison prochaine. Mais vraiment, le moment est à la communion, à la célébration, plutôt que de parler d'autre chose."