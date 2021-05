Devancé par Lille en Ligue 1, le PSG a-t-il raté sa saison ?

DÉCRYPTAGE

Le couperet est tombé sur les coups de 22h50, dimanche soir : le Paris Saint-Germain, vainqueur à Brest (2-0), n'a pas pu compter sur une défaite ou un match nul de Lille à Angers (2-1), pour être sacré au finish. Les hommes de Mauricio Pochettino ne seront pas champions de France, pour la troisième fois seulement depuis l'arrivée au club des propriétaires qataris, il y a tout juste dix ans. Et voient dans le triomphe des Lillois le miroir d'une saison imparfaite. Est-elle synonyme d'échec ?

Une "déception" mais un "échec"

Depuis une décennie, le PSG a pris l'habitude de truster les titres dans l'Hexagone. Sept titres de champion de France (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020), des Coupes de France et des Coupes de la Ligue à gogo, sans oublier la ration annuelle de Trophées des champions avant le début de chaque exercice… Paris a donc très peu perdu sur la scène nationale face à ses concurrents, qu'ils s'agissent de Lyon, Marseille, Monaco ou ici Lille.

L'entraîneur argentin du club a concédé samedi, avant la rencontre face à Brest, que ne pas gagner le titre de champion serait une "grande déception" pour le club. "Mais parler d'un échec, c'est trop fort", a-t-il immédiatement positivé, comme pour évacuer l'idée que cette saison 2020-2021, qu'il a prise en cours de route, n'était pas à jeter.

Et pour ses hommes, il y a malgré tout des motifs de satisfaction, à commencer par l'absence d'une saison vierge. Grâce à des victoires en Coupe de France et lors du Trophée des champions, le club de la capitale continue de voir son palmarès grossir, avec 42 titres en 50 ans d'existence, dont près des deux tiers glanés depuis 2011.

Dans le gotha européen

Surtout, le PSG a réussi la performance d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions cette saison, après sa finale l'an passé. En deux saisons, le Paris Saint-Germain a davantage brillé sur la scène européenne que lors des sept exercices précédents. D'une certaine manière, si l'écart avec les autres clubs français semble se réduire, la différence de niveau avec le gratin des écuries européennes paraît se combler au fil des années, elle aussi.

Enfin, le PSG a amorcé au milieu de cette saison marquée par le Covid un changement de cap dans son management, avec le départ de Thomas Tuchel à la trêve hivernale. Aux manettes du club depuis janvier, Mauricio Pochettino n'a certes pas réussi à passer devant Lille, mais le technicien argentin aura du temps et une préparation plus normale, à l'intersaison, pour repartir à l'assaut. Et chasser ainsi le spectre d'une deuxième saison sans titre de champion de France.