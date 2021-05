Galtier, Yilmaz… Les hommes décisifs dans le titre de champion de France de Lille

DÉCRYPTAGE

Personne ne les attendait et pourtant ils l’ont fait. Dix ans après son dernier titre, Lille a été sacré champion de France, dimanche soir, au terme d’une fin de saison exceptionnelle. Les "Dogues", impressionnants de régularité, n’ont pas laissé passer leur chance de ravir la couronne nationale au PSG, loin de ses standards habituels avec huit défaites. Mais le Losc a bel et bien mérité son titre, grâce à un groupe de joueurs mêlant expérience du très haut niveau (Yilmaz, Jose Fonte…) et jeunes talents (Maignan, Ikoné, Bamba, David…), parfaitement encadrés par le coach Christophe Galtier. Europe 1 dresse le portrait de ces hommes décisifs dans l’épopée lilloise.

Christophe Galtier, la consécration

Depuis son arrivée à Lille, Christophe Galtier a changé de dimension. "Galette", comme il est surnommé, avait déjà acquis le respect de la France du foot depuis son long passage réussi à Saint-Étienne (2009-2017), offrant un trophée - la Coupe de la Ligue - et plusieurs qualifications européennes historiques aux Verts. Mais le Marseillais de naissance et de cœur avait alors la réputation d’un coach frileux, porté principalement sur la défense. Des critiques balayées depuis son arrivée à Lille, le décembre 2017, autant par ses résultats que par la manière.

Les résultats, d’abord, forcent l’admiration. Quand Christophe Galtier s’assoit sur le banc du Losc, il récupère un club en perdition, à la lutte pour le maintien. Après avoir sauvé les Dogues de la relégation, Galtier les conduit à une superbe deuxième place dès sa deuxième saison, avec la Ligue des champions à la clé, puis une quatrième place l’an passé. Avant, donc, la consécration : ce titre de champion de France, acquis après une phase retour exceptionnelle (seulement une défaite contre Nîmes), à l’image des deux superbes victoires sur les pelouses du PSG (1-0) et de Lyon (3-2).

Galtier, dont le contrat avec Lille prend fin cet été, est désormais courtisé de toutes parts. Nice et Lyon en ont même fait leur cible prioritaire pour la saison prochaine. A moins qu’il ne fasse le grand saut vers l’étranger, où ses performances ne sont pas passées inaperçues…

Burak Yilmaz, l’attaquant star

Lui aussi, impossible de le manquer. Avec son mètre 88 et son physique de colosse, Burak Yilmaz a littéralement marché sur le championnat de France ces dernières semaines. L’attaquant turc a enchaîné les buts décisifs, particulièrement lors de la phase retour, à l’image de ses doublés à Lyon lors de la 34e journée et à Lens lors de la 36e (3-0), avec notamment une frappe de mule ahurissante. Des performances étonnantes pour ce vétéran de 35 ans, qui a passé presque toute sa carrière en Turquie (Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce…).

Le Losc a en tout cas eu le nez creux en le recrutant libre l’été dernier, alors que beaucoup le pensaient en fin de carrière. "Kral", son surnom, était même nommé pour le titre de joueur de l’année en Ligue 1 et sera l’un des principaux atouts de la Turquie lors de l’Euro.

Le mur Mike Maignan

Lui aussi sera présent à l’Euro, avec les Bleus. Mike Maignan, le gardien du Losc, a enchaîné les performances de haut niveau toute cette saison, se montrant décisif à de nombreuses reprises. A 25 ans, le joueur formé au PSG semble avoir franchi un cap et a gagné en régularité, au point d’être considéré comme l'un des meilleurs gardiens à l’heure actuelle dans le championnat de France (avec Keylor Navas).

Impressionnant sur sa ligne, très bon au pied, il pourrait décider de quitter le Nord cet été pour un club étranger. Plusieurs médias ont fait état d’un intérêt de l’AC Milan et de… Tottenham, où évolue actuellement Hugo Lloris. Les deux gardiens se retrouveront en tout cas à l’Euro, où Mike Maignan sera n°3 dans la hiérarchie.

Luis Campos, le bâtisseur parti en pleine saison

Luis Campos n’est plus au club, mais il n’est pas usurpé de dire que sans lui, le Losc n’aurait pas été champion. Le Portugais, dénicheur de talents hors-pair, a été essentiel pendant trois saisons dans le Nord. L'ex-conseiller sportif (équivalent de directeur sportif, ndlr) a ainsi multiplié les coups d’éclat sur le marché des transferts, en vendant notamment les attaquants Nicolas Pépé et Victor Osimhen respectivement à Arsenal et Naples pour près de 70 millions d’euros de plus-values. C’est lui aussi qui a recruté le milieu portugais Renato Sanches au Bayern (20 millions d’euros) et l’attaquant français Jonathan Ikoné au PSG (5 millions), tout en attirant les vétérans Burak Yilmaz et Jose Fonte, tous essentiels dans la conquête du titre.

Luis Campos a cependant quitté le Nord en décembre dernier, en même temps que l’ancien président et propriétaire Gérard Lopez, lors du rachat du club par le fonds d'investissement américain Merlyn Partners. Deux hommes à qui Christophe Galtier a rendu hommage dimanche soir. A charge désormais à la nouvelle équipe dirigeante, le président Olivier Létang en tête, de faire fructifier l’héritage.