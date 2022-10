Football : les raisons du mal-être de Kylian Mbappé au PSG

Seulement quatre mois et demi après sa prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a de nouveau des envies d'ailleurs. L'international français ne se sent plus bien dans le club parisien. Selon une source très proche du joueur jointe par le service des sports d'Europe 1, l’attaquant de 23 ans n’est pas dans "le meilleur état psychologique". Il serait aujourd’hui affecté par la situation, notamment par les promesses verbales non tenues. Des conditions qui avaient pourtant étaient négociées et qui avaient permis au Paris Saint-Germain de conserver sa star.

Selon les informations d'Europe 1, lors de sa prolongation, Kylian Mbappé aurait obtenu certaines garanties de la direction et notamment le recrutement d’un avant-centre de métier. Cet attaquant n’est jamais arrivé.

Une confiance rompue

Parmi les dossiers sensibles qui ont affecté la relation de confiance entre l’entourage de Mbappé et le club, il y aussi la situation contractuelle de Neymar et son éventuel départ. En conséquences, les liens entre la garde rapprochée de Mbappé et le président Nasser al-Khelaïfi ainsi que du Portugais Antero Henrique qui a un rôle de conseiller sportif seraient rompus.

Mais le malaise entre les deux parties ne date d’hier. Toujours d'après les informations d'Europe 1, Kylian Mbappé avait déjà demandé à partir cet été, en juillet. L’attaquant parisien est donc plus que jamais ouvert à un départ du club, dès le prochain mercato hivernal.

Le positionnement de Mbappé en question

Autre point de discorde, son positionnement. Le joueur n'apprécie pas le poste qui lui est attribué. Après le triste match nul (0-0) contre Reims le week-end dernier, à l'aide du hashtag "PivotGang", le natif de Bondy avait ironiquement critiqué sa place de pivot dans une publication sur le réseau social Instagram.

Interrogé il y a un mois après son match réussi avec les Bleus contre l'Autriche, l'attaquant avait également déclaré : "J'ai beaucoup plus de liberté ici, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olivier (Giroud). Moi, je peux me balader, aller dans l'espace, pour demander des ballons. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça".

Le Real Madrid en ligne de mire ?

Kylian Mbappé reste l’une des priorités du Real Madrid. Les Merengue souhaitent remodeler leur secteur offensif. Le club espagnol veut une "attaque de feu" pour l'été 2023 ou plus certainement en 2024, selon le journal L'Équipe. L'international norvégien Erling Haaland est aussi courtisé, mais l'international français fait désormais figure de principale cible.

Pour rappel, la star des Bleus avait prolongé son contrat avec le PSG pour trois ans le 21 mai dernier, après un long feuilleton au cours duquel il avait été annoncé au Real Madrid avant de finalement rester à Paris.