PSG : Kylian Mbappé veut quitter le club dès le mois de janvier

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG dès le mercato d'hiver ? L'attaquant star du club de la capitale songerait à partir en janvier prochain, selon une information de RMC reprise par Le Parisien. Depuis quelques jours, le champion du monde se montre critique envers son positionnement sur le terrain, dans un rôle de pivot de l'attaque qui ne lui convient pas. Sur les réseaux sociaux, le numéro 10 des Bleus a écrit ce mot-clé évocateur, "Pivot gang", évoquant son mal-être sur la pelouse après le match nul à Benfica la semaine dernière (1-1).

Cette volonté du joueur de 23 ans sonne comme un tremblement de terre, à un mois du Mondial au Qatar, et à l'aube du match de Ligue des champions entre le PSG et le Benfica mardi soir.

Des promesses non tenues par la direction du PSG

Alors qu'il était courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé avait finalement accepté l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain en mai dernier. Selon le magazine Forbes, la star parisienne est le joueur de foot le mieux payé de la planète cette saison, avec des revenus estimés à 128 millions de dollars, soit 131,1 millions d'euros avant impôts et frais d'agents. Un record pour ce sport, selon le média spécialisé.

Cependant, selon Le Parisien, le jeune attaquant se sent trahi part la direction du PSG, notamment le dirigeant Nasser Al-Khelaïfi, l'actionnaire qui est le Qatar et Antero Henrique, le directeur de la Ligue de football du Qatar qui s'occupe des achats et des ventes du club. Kylian Mbappé regrette que les promesses de la direction à son égard n'aient pas été tenues, à l'image de son rôle sur le terrain. Le conseiller sportif du président, Luis Campos, pourrait lui aussi quitter le Paris Saint-Germain si d'aventure la jeune pépite de Bondy devait partir en janvier.