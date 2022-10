Nerveux, critique sur son rôle au PSG... Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ?

C'est une période délicate que traverse Kylian Mbappé. Moins efficace depuis quelques semaines, l'attaquant parisien surjoue tente de faire la différence tout seul. Mais surtout, le Bondynois montre des signes de nervosité inhabituels, à l'instar de samedi dernier, ou Kylian Mbappé n'a pas hésité à pousser un joueur adverse.

En coulisses, le Parisien se montre très critique sur son positionnement. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 23 ans a écrit ce mot-clé évocateur "Pivot gang". L'ancien Monégasque n'aime pas ce rôle de pivot. Il aimerait retrouver sa liberté sur le terrain comme en équipe de France, où le rôle de pivot revient à Olivier Giroud. Une frustration de la part du numéro 7 dont a bien conscience son entraîneur, Christophe Galtier.

"Il est un joueur important de l'équipe"

"Il a joué malade, fatigué, en plus dans un match qui a rapidement pas très bien tourné pour nous. Évidemment que j'échange beaucoup avec Kylian et il échange beaucoup avec moi. Il échange beaucoup avec le staff on est très sensible évidemment à ses remarques et à sa réflexion parce qu'il est un joueur très important de l'équipe", a expliqué l'entraîneur du PSG devant les journalistes.

Après l'affaire du "penaltygate" qui l'a opposé à Neymar, Kylian Mbappé est à nouveau au centre d'une polémique. S'agit-il d'un problème d'ego? La star va pouvoir répondre sur le terrain en l'absence de Messi ce soir. Kylian Mbappé, auteur de onze buts cette saison, aura les clés de l'attaque parisienne.