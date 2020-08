Le Stade de Reims en Coupe d'Europe : "C’est magnifique !", se réjouit le président du club

Les Lyonnais le savaient bien, cette finale de la Coupe de la Ligue face au PSG (dont vous pouvez lire le résumé ici) était l'une de leurs seules chances d'effacer cette saison moyenne nationalement en se qualifiant pour le deuxième tour de qualification à la Ligue Europa, une place réservée au vainqueur de la compétition. Mais le club de Jean-Michel Aulas doit désormais se résoudre au scénario le plus compliqué: seul un sacre en Ligue des champions, fin août, lui permettrait d'avoir sa place en C1 la saison prochaine.

"Ce groupe méritait d'aller en Coupe d'Europe"

Le PSG étant déjà qualifié par son titre de champion de France à la Ligue des champions, son titre en Coupe de la Ligue débloque un ticket supplémentaire pour le 6ème du championnat, à savoir Reims, qui a terminé à ce rang selon le classement final établi après cette saison tronquée par le coronavirus. "C’est magnifique, ça a été du suspens jusqu'au bout, mais il faut bien avoir en tête que le Stade de Reims avait battu les quatre premiers du championnat donc ce groupe méritait d'aller en Coupe d'Europe", se réjouit au micro d'Europe 1 le président du club Jean-Pierre Caillot.

Un premier match prévu à huis clos le 17 septembre

Le Stade de Reims donc va revoir l'Europe pour la première fois depuis 57 ans et pouvoir renouer le fil de son glorieux passé: deux finales de Coupe des clubs champions perdues face au Real Madrid (1956 et 1959) et une victoire en Coupe latine, mettant aux prises les champions des pays du sud de l'Europe (1953). Avant de voir la phase de poules, ils devront toutefois passer par le deuxième tour de qualification prévu le 17 septembre, puis par le troisième une semaine plus tard, avant un barrage prévu le 1er octobre, tous à huis clos et en match unique.

L'histoire est un perpétuel recommencement... Ce soir, le SDR retrouve la scène européenne et disputera les tours préliminaires d'@EuropaLeaguehttps://t.co/BG9Zhtitjzpic.twitter.com/JSidz4Fz8h — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 31, 2020

Mais malgré le délicat parcours qu'ils se préparent à affronter, l'heure est à la fête pour les Rémois. "Pour nous, c'est quelque chose de fantastique. Quand j'ai pris la présidence de ce club il y a une vingtaine d’années, je croisais des Rémois qui me disaient qu'ils ne reverraient jamais la Ligue 1 !", affirme Jean-Pierre Caillot. "On a des boissons locales on va les utiliser parce qu'il va y avoir une certaine consommation de champagne dans les jours qui viennent", sourit-il.