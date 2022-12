Le «Roi» Pelé, la première icône planétaire du football

Le monde du football est en deuil, le "Roi" Pelé s’est éteint. La légende brésilienne, Edson Arantes do Nascimento de son vrai nom, est décédée des suites d’un cancer du côlon découvert en septembre 2021. L’ancien footballeur était hospitalisé à Sao Paulo depuis la fin novembre. Les médecins de Pelé avaient fait état le 21 décembre dernier d’une "progression" de son cancer ainsi que d’une "insuffisance rénale et cardiaque". Face à l’évolution de sa maladie, ses proches se sont retrouvés autour de lui à l’hôpital la veille de Noël. Un moment durant lequel la légende aurait fait ses adieux à ses deux filles et son fils.

Cette triste nouvelle touche le monde entier et particulièrement les Brésiliens qui voient leur "Roi" s’en aller. Comme lors du décès de Diego Maradona en Argentine, c’est l’idole de tout un pays qui monte au ciel. Par son talent et sa technique, Pelé aura fait rêver les amateurs du ballon rond et marquer plusieurs générations. Si le légendaire attaquant du Santos FC n’a évolué qu’en Amérique, son nom aura traversé l’Atlantique pour devenir une référence en Europe et dans le reste du monde.

Pelé, seul joueur à avoir été champion du monde à trois reprises

Si les Européens n’ont pas eu la chance de voir évoluer Pelé dans leurs championnats, ils l’auront découvert pour la première fois lors de la Coupe du monde de 1958 en Suède. Et quelle première ! Au côté de Garrincha, considéré comme le meilleur joueur de la sélection brésilienne, le jeune joueur de 17 ans seulement dévoile son talent au monde entier. Les Bleus en font l’expérience en demi-finale de ce Mondial. L’attaquant du Santos FC signe un triplé et permet aux siens de se hisser en finale (5-2). C’est lors de cette finale que Pelé devient à 17 ans le plus jeune vainqueur de ce trophée et avec la manière.

Face à la Suède, pays hôte, la légende brésilienne inscrit un doublé dont un but considéré toujours parmi les meilleurs de l’histoire de la Coupe du monde. En s’imposant face aux Scandinaves (5-2), le Brésil décroche son premier titre. Lors de cette compétition, le jeune Pelé inscrit six buts en seulement trois rencontres. Seul Just Fontaine (France) avec 13 buts (le record pour une édition) fait mieux. Le Mondial 1958, le début d’une série record pour Pelé.

Pelé déclaré "Trésor national non exportable"

Malgré la notoriété du jeune footballeur qui ne cesse de grandir et l’intérêt des plus grands clubs européens, le Congrès brésilien décide de le déclarer "Trésor national non exportable". Le Santos FC refuse ainsi les offres de très grands clubs comme le Real Madrid ou le Milan AC. Ce qui explique pourquoi Pelé poursuit sa carrière à Santos et ce jusqu’en 1974.

Après avoir éclaboussé l’Europe de son talent lors du Mondial en Suède, le jeune brésilien retrouve la Coupe du monde en 1962 pour la seconde fois, alors âgé de seulement 21 ans. Au Chili, lors du premier match du Brésil face au Mexique, la star brésilienne fait parler son talent et marque dès la première journée permettant aux siens de bien débuter la compétition (2-0).

Cependant, pendant la rencontre suivante, l’attaquant se blesse face à la Tchécoslovaquie. Malheureusement, il ne se remet pas de cette blessure pendant le Mondial mais cela n’empêche pas le Brésil de conserver son titre. Deuxième étoile de suite pour la Seleção et Pelé.

Troisième titre de champion du monde

Après la déception de la Coupe du monde de 1966, marquée par un laxisme des arbitres et le traitement des défenseurs adverses, Pelé fait une pause de deux ans avec la sélection brésilienne. Il fait son retour en 1968 avec pour objectif, le Mondial de 1970 au Mexique. Lors de cette édition, le Brésil apparait comme l’un des favoris du tournois. Un statut de favoris confirmé.

Emmené par un grand Pelé, la Seleção décroche une troisième étoile après sa victoire en finale face à l’Italie (4-1). La légende brésilienne, toujours là, est l’auteur d’un but et d’une passe décisive. Trois titres de champion du monde pour le Brésil et autant pour Pelé, la légende est écrite. En Coupe du monde, Pelé a marqué 12 buts en 14 matches et a inscrit au moins une réalisation lors de quatre éditions.

1.281 buts en carrière, un record

En dehors de ses trois titres mondiaux, le seul à l’avoir fait, Pelé était surnommé le Roi par tous ses records. La légende brésilienne a disputé 831 matches officiels pour 767 buts inscrits. Cependant, pour la Fifa, qui comptabilise aussi les matches amicaux, l’attaquant de Santos aurait joué 1.363 rencontres et marqué 1.281 réalisations tout au long de sa carrière. Un véritable buteur.

La statistique qui fait parler son talent devant le but est la suivante : au total, le Roi Pelé a réalisé six quintuplés, 30 quadruplés et 92 triplés. Pour sa carrière riche en records, la star brésilienne a reçu plusieurs titres à la hauteur de ses performances. Il est désigné athlète du siècle par le CIO, joueur du XXe siècle par la Fifa, meilleur joueur de la Coupe du monde en 1970 et FIFA Ballon d’Or d’honneur en 2013. Un véritable exemple pour les générations futures.

Neymar, sur les traces de Pelé

Comme Pelé, Neymar a débuté le football professionnel dès son plus jeune âge à Santos. Contrairement à la légende brésilienne, l’attaquant est vite parti en Europe pour rejoindre le FC Barcelone. Entre les deux joueurs, hormis le club où ils ont commencé leur carrière, un point commun est à souligner : le nombre de buts en sélection. Jusqu’ici, le Roi Pelé était le seul détenteur du record de réalisations avec la Seleção (77 buts).

Malgré la présence de grands noms avec le maillot brésilien, tels que Ronaldo ou Adriano, c’est bien le numéro 10 du Paris Saint-Germain qui rejoint son Roi. Et comme un symbole, le record de buts de Pelé avec la Seleção a été égalé par Neymar pendant la Coupe du monde au Qatar. En marquant en prolongation contre la Croatie lors des quarts de finale du Mondial-2022, l’attaquant du PSG retrouve la légende en tant que meilleur buteur de la sélection brésilienne.

Mbappé-Pelé, destins croisés

Le Roi Pelé restera toujours le Roi Pelé. Mais un homme suit ses traces et ses records de très près. La légende brésilienne reste aujourd’hui le plus jeune joueur à être sacré champion du monde à seulement 17 ans et 8 mois. Seulement, un footballeur français semble s’intéresser de près au Roi : Kylian Mbappé. En remportant le Mondial en 2018, la star du PSG est devenue le troisième plus jeune joueur à être sacré (19 ans et 6 mois), derrière le Brésilien et l’Italien Giuseppe Bergomi (18 ans et 6 mois).

Mieux encore, Pelé reste le plus jeune à avoir marqué en finale de Coupe du monde face à la Suède en 1958. Une nouvelle fois, Kylian Mbappé a voulu se tester à la légende. En marquant face à la Croatie en 2018, il est tout simplement devenu le deuxième plus jeune joueur à trouver le chemin des filets lors d’une finale d’un Mondial.

Mais en 2022, la star française avait envie de dépasser son maitre. En inscrivant un triplé lors de la finale face à l’Argentine, Kylian Mbappé est devenu le seul joueur de l’histoire à avoir marqué quatre buts en finale de Coupe du monde. Seul, juste devant un certain Pelé (3)… Aujourd’hui, plus les années passent, et plus les deux hommes sont comparés. Ce n’est plus un secret pour personne, il y a une grande admiration entre les deux joueurs.

Pray for the King @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Souvent, ils ont un message l’un envers l’autre sur Twitter. Comme début décembre, où l’attaquant français a écrit "Prions pour le roi Pelé". Un message auquel l’intéressé a répondu : "Merci Kylian Mbappé. Je suis content de voir que tu bats un autre de mes records dans cette Coupe du monde, mon ami". Une chose est sûre aujourd’hui, les deux hommes comptabilisent le même nombre de buts en Coupe du monde avec 12 réalisations chacun. L’un s’en va, l’autre continue d’écrire sa propre histoire.