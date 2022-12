Mort de Pelé : les fans du "Roi" en pèlerinage vers sa ville natale

Le monde du football est en deuil. La légende du football du Brésil Pelé est décédé à l'âge de 82 ans. En raison de son état de santé dégradé depuis quelques semaines, les fans de l'ancien footballeur parcourent la ville Tres Coraçoes, une ville de 75.000 habitants, à la recherche de rares souvenirs de Pelé. C'est dans cette ville qu'est né le "Roi". Il y a passé les premières années de sa vie.

Cela faisait exactement un mois que Pelé avait été admis à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où il suivait depuis la fin 2021 une chimiothérapie pour un cancer du côlon. Dans son dernier bulletin il y a huit jours, l'hôpital évoquait une progression du cancer de Pelé ainsi qu'"une insuffisance rénale et cardiaque".

Sur les traces de sa naissance

La petite ville de Tres Coraçoes (Trois coeurs) est située à égale distance, environ 250 kilomètres, des trois grandes métropoles Belo Horizonte, Sao Paulo et Rio de Janeiro, et est entourée de plantations de café. Sa célébrité, elle la doit à un seul fait : la naissance, en 1940, de Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

Très jeune, Pelé avait changé de ville, avant d'entamer à l'adolescence sa carrière au Santos FC, près de Sao Paulo, où se trouve un musée Pelé, qui présente la majorité des souvenirs de lui.

À Tres Coraçoes, l'aggravation de sa maladie avait amené davantage de visiteurs à la Maison Pelé, une réplique de sa première demeure, située dans une rue pentue, aux maisons basses, et qui porte son nom.

Sur la base des souvenirs de sa mère

"Je n'étais jamais venu dans cette maison, qui a déjà dix ans", explique Neilor Henrique, un voisin de 41 ans. "Mais l'annonce de son hospitalisation m'a donné envie de la visiter".

Construite sur la base des souvenirs de la mère de Pelé, Celeste Arantes do Nascimento, qui a 100 ans aujourd'hui, la maison montre les origines modestes de la famille: le strict minimum de meubles en bois, des matelas de paille, une vieille radio, un portrait encadré des parents sur un mur.

Immense statue

A quelques centaines de mètres de là, le petit musée Terra do Rei (Terre du Roi) expose des maillots de Santos signés de l'ex-footballeur, un ballon avec lequel il a joué et son acte de naissance. Mais certains fans de Pelé espéraient en voir plus dans sa ville natale.

Rafael Antunes a fait un détour lors d'un voyage familial pour s'y rendre, à la recherche de souvenirs du "Roi". "J'ai trouvé peu de traces de lui dans la ville, quasiment aucune", dit l'entrepreneur de 43 ans, peu impressionné par l'immense statue de Pelé qui trône à l'entrée de Tres Coraçoes.

"Je trouve que cela relève d'un certain manque de respect pour le rôle qu'il a joué pour le football et notre pays", dit-il du seul footballeur à jamais avoir remporté trois fois la Coupe du monde. Mais pour Fernando Ortiz, ami de la famille du légendaire numéro 10 de la Seleçao, l'explication vient d'ailleurs.

"Beaucoup de Brésiliens ne supportent pas de voir leurs compatriotes réussir. Et quand il s'agit d'un Brésilien noir, le rejet est encore plus fort", explique ce sexagénaire, qui est à l'origine de la construction de la Maison Pelé. "Hélas je pense que si Pelé avait été un Blanc aux yeux clairs, il aurait été accepté par tous".