Le PSG en quête d'une première Ligue des champions : «Tout le monde a le sentiment que c'est pour ce soir», affirme Hervé Mathoux

À quelques heures de la finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan à Munich, le journaliste de sport Hervé Mathoux évoque l'ambiance sur place et le sentiment qui règne chez les supporters du PSG, dans l'émission "Europe 1 Midi Week-end".

Les supporters parisiens sont-ils confiants ou non ? La finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan se déroule ce samedi soir à Munich, et ils sont déjà plusieurs milliers à avoir rallier la capitale bavaroise. Aux commandes du Canal Champions Club toute la saison sur Canal+, le journaliste de sport Hervé Mathoux, présent sur place, partage dans l'émission Europe 1 Midi Week-end l'état d'esprit qui règne à quelques heures du coup d'envoi.

"Tout le monde a le sentiment que c'est pour ce (samedi) soir, qu'il va se passer un truc. Il y a plein de signes : le fait que ça se passe à Munich, comme pour Marseille il y a 32 ans (victoire de l'OM en finale de la Ligue des champions 1993, ndlr), et face à un club milanais, aussi comme il y a 32 ans. Tout le monde voit une sorte de signe, et la déception serait immense" en cas d'échec, relate-t-il sur Europe 1.