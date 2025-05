«L'ambiance est excellente» : les qualifications de Roland-Garros, théâtre des premières émotions

Soleil, glaces, cris de victoire et autographes… À Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, les qualifications offrent une autre facette du tournoi : plus intime, plus accessible, mais tout aussi passionnante. Et pour les fans, c’est déjà la fête.

Le temple du tennis français a ouvert ses portes au public pour une semaine de qualifications. Dans le nouveau jargon officiel, on appelle cela "l'Opening Week" de Roland-Garros, 20 Français et 14 Françaises vont tenter de gagner leurs trois matches pour atteindre le tableau principal. Il ne reste plus que quelques billets encore disponibles à la vente et l'ambiance est déjà fantastique dans les allées et sur les courts.

"On est plus proche des joueurs"

Sur le petit court 14, baigné de soleil, la Française Carole Monnet bataille. En tribune, Christian et Loïc, casquettes sur la tête, se régalent : "C’est extra, c’est la première fois que je viens aux qualifs. Avant, on était sur le Suzanne Lenglen. C’est presque intime, on n’est pas très nombreux et on a pu avoir des places facilement."

Debout après un smash gagnant de la Française, Christiane recommande vivement de venir cette semaine à Roland-Garros. "C’est super sympa, on est plus proche des joueurs, l’ambiance est excellente, ce n’est pas cher, on peut venir, donc c’est top. Les qualifications, le rapport qualité-prix est excellent !" se réjouit-elle.

Un "moment de partage entre supporters"

Porté par le public et à sa troisième balle de match, Carole Monnet finit par remporter la partie face à la Croate Petra Martic. Une victoire obtenue en trois manches 2-6, 7-5, 7-5. Les supporters, au bord du court, félicitent la gagnante : "On s’est cassé la voix !". "Merci, c’est énorme", répond la joueuse souriante et transpirante, consciente que le public a joué un rôle déterminant dans sa remontada.

Charles, qui a crié pendant tout le match, a l’habitude de venir avec ses copains dès le début du tournoi et pour cause "c’est un moment de partage entre supporters". "C’est génial de la voir arriver à la fin du match, nous serrer la main, signer des autographes. C’est tellement généreux", livre-t-il.

Lundi, un franc soleil a illuminé les allées de Roland-Garros. Europe 1 a rencontré une famille venue de Belgique dont la passion pour le tennis est dévorante. Leur fils, Alexis, 10 ans, n’est pas allé à l’école exceptionnellement pour profiter du tournoi. "On vient d’avoir un autographe d’un joueur belge", s’enthousiasme ce jeune supporter, balle jaune géante à la main.

"C’était super chouette, on va aller sur le court central pour aller voir Aryna Sabalenka. Je ne suis pas allé en cours ce matin", s’excuse-t-il avant d'ajouter, "j’ai dit que j’étais malade." Les qualifications de Roland-Garros vont se poursuivre jusqu’à vendredi dans une ambiance survoltée.