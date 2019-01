La cagnotte pour retrouver Sala dépasse les 300.000 euros, Mbappé, Rabiot et Payet mettent la main à la poche

La solidarité continue pour espérer retrouver le footballeur argentin Emiliano Sala, disparu lundi au-dessus de la Manche. Les nombreux dons de joueurs, entraîneurs et anonymes ont permis d’atteindre et de dépasser dimanche le plafond de la cagnotte créée en ce sens, fixé la veille à 300.000 euros.

De nombreux footballeurs ont fait un don. Sur le site "Go Fund Me" qui héberge la collecte de fonds, le nom de Kylian Mbappé au don le plus important, à savoir 30.010 euros, tandis que son partenaire au PSG Adrien Rabiot a donné 25.000 euros. À leur image, plusieurs autres footballeurs ont mis la main à la poche : Lucas Ocampos (OM), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Diego Carlos (Nantes), Jordan Amavi (OM), Ilkan Gundogan (Manchester City), Laurent Koscielny (Arsenal) ou encore Dimitri Payet (OM), auteur d'un don de 10.000 euros.

La "famille Kita", propriétaire du FC Nantes, club dans lequel évoluait Emiliano Sala avant sa disparition, aurait pour sa part versé 6.000 euros, Le coach nantais Vahid Halilhodzic 2.000 et l’UNFP 5.000.

Deux bateaux déjà affrétés. Grâce à ces dons, la récolte a déjà permis d’affréter deux bateaux pour tenter de retrouver le joueur et le pilote de l’avion David Ibbotson. Dans l'attente de leurs nouvelles, la cagnotte reste d'ailleurs ouverte. Les recherches, coordonnées par la police de Guernesey, avaient été interrompues jeudi après-midi, la police jugeant "infimes" les chances de survie du joueur et du pilote de son avion. Elles avaient mobilisé trois avions, cinq hélicoptères, et deux navires de secours.

Les proches d'Emiliano Sala avaient depuis multiplié les demandes pour reprendre les opérations. "Nous allons continuer jusqu'au bout, nous n'arrêterons jamais", a déclaré sa soeur, Romina Sala. Son frère, Dario, s'est lui dit "convaincu" qu'Emiliano était en vie. Ils ont reçu le soutien de plusieurs joueurs, dont les internationaux argentins Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Nicolas Otamendi, qui ont relayé leurs appels.