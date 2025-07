Selon sa nouvelle compagne, Cédric Jubillar se serait confié sur la mort de sa femme Delphine. Le principal suspect de cette affaire aurait avoué comment il a étranglé Delphine. Pour l'un des avocats de Cédric Jubillar, maître Emmanuelle Franck, ces confidences sont tout bonnement irrecevables.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Jubillar, alors que le procès de Cédric Jubillar accusé du meurtre de sa femme Delphine doit s'ouvrir dans deux mois, un témoignage pourrait changer la donne.

Cédric Jubillar se serait confié à sa dernière compagne. Incarcéré depuis l'été 2021 à la maison d’arrêt de Seysses (Haute-Garonne), le principal suspect aurait avoué comment il a étranglé Delphine. Selon cette femme de 31 ans, Cédric aurait même mimé les gestes sur elle au parloir. Un récit qui explique aussi que Cédric aurait repéré un lieu où enterrer le corps quelques semaines avant de passer à l'acte.

Un témoignage irrecevable pour la défense de Cédric Juibillar

Pour l'un des avocats de Cédric Jubillar, maître Emmanuelle Franck, ces confidences sont tout bonnement irrecevables : "Ce dossier est à ce point vide que décidément, on essaiera de le remplir avec n'importe quoi. Nous sommes un peu surpris de tout ça et en même temps pas tellement surpris parce que c'est très symptomatique d'un dossier qui est vide. Quand vous avez un dossier qui est vide, vous le remplissez d'absolument n'importe quoi. C'est ce qu'il se passe depuis le début de la procédure et qui continuera à se passer à n'en point douter".

Malgré l'ampleur des révélations, une partie du témoignage et quelques détails ne colleraient pas avec plusieurs éléments du dossier. Les avocats de Cédric Jubillar dénoncent un manque de transparence de la part de la gendarmerie informée depuis deux mois des confidences de cette jeune femme, sans le signaler à la défense.