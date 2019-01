Les recherches ont repris pour tenter de retrouver Emiliano Sala, à l'initiative de la famille

Emiliano Sala et son pilote sont toujours portés disparus, et la police de l'île anglo-normande de Guernesey avait annoncé jeudi soir la fin des recherches pour retrouver l'avion qui transportait l'ex-joueur nantais vers Cardiff. Mais les proches de l'attaquant argentin gardent espoir. Selon l'Equipe, ils ont même réussi à relancer les recherches ce samedi : elles seront menées par un organisme privé spécialisé, financé par les fonds d'une cagnotte en ligne.

Deux bateaux mobilisés. À 14h ce samedi, près de 150.000 euros avaient été récoltés. "Des fonds qui ont permis aux équipes de David Mearns, un anglo-américain spécialiste de ce type de missions de recherches, d'entamer de nouvelles recherches", explique le quotidien sportif. Deux bateaux sont mobilisés depuis samedi matin et pour une durée non fixée, qui dépendra de la météo et des fonds collectés.