Finlande : une famille de 10 personnes portée disparue depuis un an

Une famille de 10 personnes portée disparue est recherchée par la police du pays depuis un an.

La police finlandaise recherche une famille de 10 personnes portée disparue depuis plus d'un an, soupçonnant les parents d'avoir pris la fuite avec leurs enfants alors placés sous la protection des services sociaux. Elle a émis un mandat de recherche international et reçu plus de 100 renseignements une semaine après avoir lancé un appel à témoins pour obtenir des informations, selon son communiqué publié mardi.

La famille - sept enfants nés entre 2007 et 2021, un père et une mère enceinte à l'époque - a disparu le 15 mai 2024 de la région d'Ostrobotnie, dans l'ouest de la Finlande, où elle vivait. La police soupçonne les parents d'avoir emmené leurs enfants, qui, au moment de leur disparition, étaient pris en charge par les services locaux de protection de l'enfance, et d'être partis dans une camionnette.

Les policiers coopèrent également avec les autorités d'autres pays nordiques

La famille pourrait avoir quitté le pays, estime la police. Les policiers coopèrent également avec les autorités d'autres pays nordiques, a-t-elle précisé. "Des recherches ont été effectuées dans quelques endroits, mais elles n'ont donné aucun résultat jusqu'à présent", a déclaré le chef de l'enquête, Tony Rauma, dans un communiqué publié mardi.

La famille n'a laissé aucune trace physique ou numérique, ce qui amène les enquêteurs à soupçonner qu'une personne ayant un lien de parenté avec la famille pourrait les cacher. "Il faut des ressources pour subvenir aux besoins d'une famille de dix personnes, et la police soupçonne qu'un réseau de soutien s'est formé autour de la famille", selon le communiqué de la police.