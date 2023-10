«Je vais en pleurer» : à Lens, les supporters impatients avant le retour de la Ligue des champions à Bollaert

Guillaume Warmuz assistera depuis les tribunes au match événement mardi soir à 21 heures entre Lens et Arsenal, avec beaucoup d’émotion. L'ancien gardien de but âgé de 53 ans a effectivement porté le maillot des deux équipes, celui du RC Lens pendant dix ans (1992-2003) et celui des Gunners durant une saison, en 2003.

Auprès d'Europe 1, il se souvient de l'exploit des Sang et Or au stade de Wembley, le 25 novembre 1998. Le club artésien l'avait emporté 1 à 0 grâce à un but de Mickaël Debève, et cette victoire reste de loin le meilleur souvenir de l'ex-portier lensois. "Je suis sorti à 30 mètres devant Nicolas Anelka, j'ai taclé", se remémore-t-il d'ailleurs. "Le fait d'avoir vécu ce moment-là dans ce lieu, de ne pas avoir pris de but et surtout d'avoir gagné, c'est le match le plus abouti pour moi", confie Guillaume Warmuz.

Le retour de l'hymne de la Coupe d'Europe à Bollaert

Ce souvenir de novembre 1998 est aussi inégalé pour Murielle, supportrice lensoise impatiente de retrouver Arsenal au stade Bollaert et d'entendre à nouveau l'hymne de la Ligue des champions. "C'est quelque chose d'exceptionnel", se réjouit celle qui a fait de cette mélodie sa sonnerie de téléphone… "Ça va retentir dans notre stade, je vais en pleurer", confesse cette supportrice des Sang et Or.

Il y aura des larmes mais aussi des frissons lorsque résonnera ensuite, toujours dans l'antre du RC Lens, Les Corons de Pierre Bachelet, la chanson emblématique des Lensois. Murielle promet d'ailleurs de chanter de toutes ses forces.