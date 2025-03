Jackpot pour Dembélé, domination du PSG... Le classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1 dévoilé

Le quotidien "L'Équipe" a dévoilé ce mercredi le classement des footballeurs les mieux payés du championnat de France de Ligue 1. Sans surprise, le PSG y est surreprésenté et seulement trois clubs apparaissent dans le top 20. Un classement qui met également en lumière les difficultés de certains clubs face au rabais des droits TV.

C'est tout sauf une surprise : les joueurs du PSG sont les mieux payés du championnat de France. Comme chaque année, le quotidien L'Équipe a dévoilé le classement des salaires de Ligue 1 dans lequel seulement trois clubs, le PSG, l'OM et l'OL sont représentés dans les 20 premières places.

Les 12 joueurs les mieux payés évoluent tous sous le maillot parisien. Meilleur buteur du championnat cette saison avec 21 réalisations, Ousmane Dembélé, en très grande forme ces derniers mois, domine ce classement avec des émoluments estimés à 1,5 millon d'euros brut par mois. Le Brésilien Marquinhos monte sur la deuxième marche d'un podium complété par Achraf Hakimi et Lucas Hernández qui émargent chacun à 1,1 million d'euros mensuels.

Tous les joueurs du top 20 évoluent à Paris, Lyon ou Marseille

Plus surprenant, le très jeune Warren Zaïre-Emery (18 ans) pointe en 5e position avec un confortable salaire estimé à 950.000 euros brut par mois. La recrue géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, arrivée cet hiver en provenance de Naples, touche 900.000 euros mensuels, soit autant que le milieu portugais Vitinha. Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, qui n'a pourtant plus évolué en Ligue 1 depuis deux ans en raison d'une grave blessure, complètent le top 10.

Il faut descendre à la 13e place pour trouver trace d'un joueur n'évoluant pas au PSG. Il s'agit... de l'ancien parisien Adrien Rabiot, qui défend aujourd'hui les couleurs de l'OM, et dont le salaire est estimé à 500.000 euros, soit autant que son coéquipier Pierre-Émile Höjbjerg et que l'attaquant de l'Olympique lyonnais Alexandre Lacazette. Les Rennais Seko Fofana et Brice Samba sont les premiers joueurs du classement, n'évoluant ni au PSG, ni à l'OM, ni à l'OL. Avec 320.000 euros mensuels, le Niçois Gaëtan Laborde et les Monégasques Aleksandr Golovin et Denis Zakaria ferment le top 30.

Chez les petits, on se serre la ceinture

Les clubs plus modestes, en revanche, ont subi de plein fouet la baisse des droits télé, principaux pourvoyeurs de fonds pour des clubs comme Reims, Lens ou Montpellier. Ainsi, à Toulouse, le salaire moyen brut mensuel n'excède pas 45.000 euros et le chiffre descend même à 22.000 euros au Havre.

À Lens, de nombreuses ventes ont été réalisées lors des deux derniers mercatos et le club a réduit sa masse salariale de 20.000 euros par mois et vise l'objectif de 55.000 euros. Symbole d'une Ligue 1 à deux vitesses où le fossé entre les clubs qui parviennent à se qualifier pour les lucratives coupes d'Europe et les autres semble voué à s'élargir.