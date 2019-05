Top 14 : un joueur gagne en moyenne 20.000 euros brut par mois

Dans un rapport rendu public ce vendredi, le gendarme financier du rugby français a dévoilé les salaires moyens des joueurs de Top 14 et de Pro D2, datés de la saison dernière. Ceux-ci sont en légère augmentation sur un an.

20.000 euros brut pour le Top 14, 5.000 pour la Pro D2

"Sur la saison 2017-18, le salaire annuel brut moyen s'est élevé à 235.137 euros (soit environ 19.500 euros mensuels) en Top 14, contre 227.677 euros (environ 19.000) en 2016-17", détaille la Ligue nationale de rugby (LNR) en se basant sur le rapport annuel de la DNACG. Une légère augmentation que l'on retrouve également en Pro D2, la deuxième division française. "En Pro D2, le salaire annuel brut moyen s'est élevé à 64.991 euros (environ 5.400 euros mensuels), contre 60.989 euros (5.000 euros mensuels) en 2016-17", compare la LNR à partir du même rapport.

Par comparaison, selon une enquête de L'Équipe début février, les footballeurs de Ligue 1 gagnent environ 100.000 euros brut par mois, même si les stars du PSG font à elles seules sérieusement augmenter la moyenne. Seuls les clubs les moins fortunés de Ligue 1 offrent des salaires similaires à la moyenne du Top 14, selon les chiffres de 2018. Mais à la différence du football, l'écart de salaires entre les clubs est moins prononcé. La saison dernière, les clubs du Top 14 affichaient une masse salariale moyenne d'un montant de 9,5 millions d'euros, pour un écart de 1 à 3 (de 4,7 millions d'euros à 13,3) entre les clubs les plus modestes et les plus fortunés.